https://arabic.sputniknews.com/20220626/متحدث-الرئاسة-التركية-يقول-إن-أنقرة-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1064255591.html

متحدث الرئاسة التركية يقول إن أنقرة لن تشارك في العقوبات ضد روسيا

متحدث الرئاسة التركية يقول إن أنقرة لن تشارك في العقوبات ضد روسيا

قالت تركيا إنها لن تشارك في العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T19:23+0000

2022-06-26T19:23+0000

2022-06-26T19:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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أنقرة - سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة "خبر ترك": "لقد ذكرنا أننا لن ننضم إلى العقوبات، وهذا انطلاقا من مصالحنا الاقتصادية، فنحن نعتمد على مصادر الطاقة الخارجية".وبدوره، كشف نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مشاورات تجري حاليا للاتفاق على عقد اجتماع بشأن قضية الحبوب في إسطنبول، حيث هناك بعض المشاكل التي نعمل على حلها.وجاءت تصريحات نائب الرئيس التركي خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سي إن إن تورك"، قال خلالها: "نحن غير متأثرين بهذا الوضع وليس لدينا مشاكل ووضعنا جيد، ومع ذلك لا نريد أن تواجه دول المنطقة مشاكل وأزمة حبوب".يشار إلى أن قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا أخيرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدّر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-تحديد-أسعار-النفط-الروسي-هو-محض-خيال--1064244505.html

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العالم, روسيا