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https://arabic.sputniknews.com/20220626/محمد-بن-سلمان-يمنح-قائد-الجيش-الباكستاني-وسام-الملك-عبد-العزيز-من-الدرجة-الممتازة-فيديو-1064224382.html
محمد بن سلمان يمنح قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة... فيديو
محمد بن سلمان يمنح قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة... فيديو
أجرى القائد العام للجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحثا سبل تعزيز الشراكة... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:30+0000
2022-06-26T11:30+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
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إسلام أباد - سبوتنيك. وبحسب بيان للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، فقد "بحث باجوا مع القيادات العسكرية والسياسية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد".وأشاد قائد الجيش الباكستاني بالدعم السعودي لبلاده خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.وقلّد ولي العهد السعودي قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، "وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية".وتأتي زيارة القائد العام للجيش الباكستاني إلى السعودية في وقت تمر به باكستان بأزمة اقتصادية كبيرة، وتدهور في قيمة الروبية الباكستانية.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد زار المملكة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد نحو أسبوعين من تسلمه منصبه رسميا.والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، خلال استقباله وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى في العاصمة إسلام أباد، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.وأكد اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين.
السعودية
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السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يمنح قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة... فيديو

11:30 GMT 26.06.2022
© Photo / POOLولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Photo / POOL
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أجرى القائد العام للجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
إسلام أباد - سبوتنيك. وبحسب بيان للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، فقد "بحث باجوا مع القيادات العسكرية والسياسية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد".
وأشاد قائد الجيش الباكستاني بالدعم السعودي لبلاده خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي في مجالات التدريب المشترك والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب ومجال الاتصالات والمعلومات.
وقلّد ولي العهد السعودي قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، "وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية".
وتأتي زيارة القائد العام للجيش الباكستاني إلى السعودية في وقت تمر به باكستان بأزمة اقتصادية كبيرة، وتدهور في قيمة الروبية الباكستانية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد زار المملكة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد نحو أسبوعين من تسلمه منصبه رسميا.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، خلال استقباله وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى في العاصمة إسلام أباد، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

وأكد اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين.
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