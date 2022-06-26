محمد بن سلمان يمنح قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة... فيديو
© Photo / POOLولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
© Photo / POOL
أجرى القائد العام للجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
إسلام أباد - سبوتنيك. وبحسب بيان للجيش الباكستاني، اليوم الأحد، فقد "بحث باجوا مع القيادات العسكرية والسياسية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد".
وأشاد قائد الجيش الباكستاني بالدعم السعودي لبلاده خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي في مجالات التدريب المشترك والدفاع الجوي ومكافحة الإرهاب ومجال الاتصالات والمعلومات.
وقلّد ولي العهد السعودي قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، "وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية".
#فيديو_واس | تنفيذاً لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين، سمو #ولي_العهد يقلد قائد جيش #باكستان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية.#واس pic.twitter.com/UnDtNdM9ph— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 26, 2022
وتأتي زيارة القائد العام للجيش الباكستاني إلى السعودية في وقت تمر به باكستان بأزمة اقتصادية كبيرة، وتدهور في قيمة الروبية الباكستانية.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد زار المملكة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد نحو أسبوعين من تسلمه منصبه رسميا.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، خلال استقباله وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى في العاصمة إسلام أباد، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.
وأكد اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد زار المملكة، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعد نحو أسبوعين من تسلمه منصبه رسميا.
والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الباكستاني، خلال استقباله وفدا تجاريا سعوديا رفيع المستوى في العاصمة إسلام أباد، رجال الأعمال السعوديين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.
وأكد اهتمام بلاده بعلاقاتها المميزة مع المملكة، وحرص حكومته على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة البلدين.