https://arabic.sputniknews.com/20220626/مصر-تعلن-أن-الاحتياطي-الاستراتيجي-من-القمح-يكفي-قرابة-6-أشهر-1064223861.html
مصر تعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي قرابة 6 أشهر
مصر تعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي قرابة 6 أشهر
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم الأحد،عن تعاقد بلاده لشراء 180 ألف طن قمح من الهند. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:34+0000
2022-06-26T11:34+0000
2022-06-26T11:34+0000
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وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022 أنه سيتم توريد دفعة القمح من الهند قريبا.كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في المؤتمر الصحفي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي من 5 إلى 7 أشهر حتى نهاية العام الحالي.ولفت المصيلحي إلى إجتماع عقد الأسبوع الماضي على مستوى عال مع ممثلين من روسيا للإتفاق على إعادة توريد القمح الروسي لمصر بطريقة آمنة.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي قرابة 6 أشهر
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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، اليوم الأحد،عن تعاقد بلاده لشراء 180 ألف طن قمح من الهند.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022 أنه سيتم توريد دفعة القمح من الهند قريبا.
كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في المؤتمر الصحفي إلى أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي من 5 إلى 7 أشهر حتى نهاية العام الحالي.
ولفت المصيلحي إلى إجتماع عقد الأسبوع الماضي على مستوى عال مع ممثلين من روسيا للإتفاق على إعادة توريد القمح
الروسي لمصر بطريقة آمنة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.