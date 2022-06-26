https://arabic.sputniknews.com/20220626/مصر-حظر-النشر-في-قضية-فتاة-المنصورة--1064244138.html

مصر... حظر النشر في قضية "فتاة المنصورة"

مصر... حظر النشر في قضية "فتاة المنصورة"

حظرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، النشر فى قضية مقتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميا بحادث فتاة المنصورة، والتي هزت المجتمع المصري هذا الأسبوع. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T16:19+0000

2022-06-26T16:19+0000

2022-06-26T16:19+0000

أخبار مصر الآن

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ونص قرار المحكمة الواقعة في محافظة الدقهلية (145 كيلومترا تقريبا شمال شرق العاصمة القاهرة)، على حظر وقائع الجلسات القادمة للقضية، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، والمواقع الإلكترونية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".ووفقا للجريدة المصرية، يسري الحظر على ما يجري داخل الجلسات المقبلة للمحاكمة من مرافعات الدفاع بالحق المدني والنيابة العامة ومحامي المتهم، لكن يجوز نشر منطوق الحكم الذي ستصدره المحكمة، ولا يشمل الحظر ما دار في جلسة اليوم، نظرا لصدور القرار بعد الجلسة.وفي حين يقر القانون بعلانية المحاكمات، فإنه يعطي هيئة المحكمة الحق في أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.فجع المجتمع المصري، الأسبوع الماضي، عندما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب بسلاح أبيض على فتاة أمام جامعة المنصورة، وأزهق روحها بعدما وجّه لها طعنات ونحر عنقها في النهاية.وجاء في بيان للنائب العام أنه أحال المتهم محمد عادل، للمحاكمة "لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، وبالتنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة، اليوم الأحد.

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