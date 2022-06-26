عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/مصر-صفحات-على-تلغرام-تتناقل-امتحان-اللغة-العربية-للثانوية-العامة-1064243014.html
مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
تناقلت بعض الصفحات على تطبيق "تلغرام" صورا زعمت أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر، وذلك بعد نصف ساعة من بداية الامتحان. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:08+0000
2022-06-26T16:08+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104275/00/1042750094_0:197:2945:1853_1920x0_80_0_0_a5cac71ac230e7ac84ecccb51150b02e.jpg
وأدى طلاب الثانوية العامة المصرية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية داخل لجان الامتحانات ضمن امتحانات العام الدراسي 2021/ 2022، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ويتجاوز عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم، 707 آلاف طالب وطالبة في أكثر من ألفي لجنة امتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكر الموقع.وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات إلى المديريات التعليمية تضمنت منع وضع أي أختام تخص لجان الامتحان على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة، التي يسلمها الطالب مع التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في أماكنها المخصصة.يذكر أن تعليمات الوزارة تحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الامتحانات وتحدد استخدام الآلات الحاسبة والساعات غير المبرمجة فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-التعليم-المصرية-يكشف-موعد-إعلان-تفاصيل-تعيين-30-ألف-مدرس-1058929388.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104275/00/1042750094_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8d58cf1d544640671ea6d7d21d63e642.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

16:08 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIطلبة في مدرسة مصرية
طلبة في مدرسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
تناقلت بعض الصفحات على تطبيق "تلغرام" صورا زعمت أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر، وذلك بعد نصف ساعة من بداية الامتحان.
وأدى طلاب الثانوية العامة المصرية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية داخل لجان الامتحانات ضمن امتحانات العام الدراسي 2021/ 2022، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.
ويتجاوز عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم، 707 آلاف طالب وطالبة في أكثر من ألفي لجنة امتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكر الموقع.
حارس مدرسة يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وزير التعليم المصرية يكشف موعد إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف مدرس
20 فبراير, 22:59 GMT
وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات إلى المديريات التعليمية تضمنت منع وضع أي أختام تخص لجان الامتحان على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة، التي يسلمها الطالب مع التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في أماكنها المخصصة.
يذكر أن تعليمات الوزارة تحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الامتحانات وتحدد استخدام الآلات الحاسبة والساعات غير المبرمجة فقط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала