https://arabic.sputniknews.com/20220626/مصر-صفحات-على-تلغرام-تتناقل-امتحان-اللغة-العربية-للثانوية-العامة-1064243014.html
مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
تناقلت بعض الصفحات على تطبيق "تلغرام" صورا زعمت أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر، وذلك بعد نصف ساعة من بداية الامتحان. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:08+0000
2022-06-26T16:08+0000
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وأدى طلاب الثانوية العامة المصرية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية داخل لجان الامتحانات ضمن امتحانات العام الدراسي 2021/ 2022، حسبما ذكر موقع "مصراوي" المصري.ويتجاوز عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم، 707 آلاف طالب وطالبة في أكثر من ألفي لجنة امتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكر الموقع.وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات إلى المديريات التعليمية تضمنت منع وضع أي أختام تخص لجان الامتحان على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة، التي يسلمها الطالب مع التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في أماكنها المخصصة.يذكر أن تعليمات الوزارة تحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الامتحانات وتحدد استخدام الآلات الحاسبة والساعات غير المبرمجة فقط.
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منوعات, أخبار مصر الآن
مصر… صفحات على "تلغرام" تتناقل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
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تناقلت بعض الصفحات على تطبيق "تلغرام" صورا زعمت أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر، وذلك بعد نصف ساعة من بداية الامتحان.
وأدى طلاب الثانوية العامة المصرية، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية داخل لجان الامتحانات ضمن امتحانات العام الدراسي 2021/ 2022، حسبما ذكر
موقع "مصراوي" المصري.
ويتجاوز عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم، 707 آلاف طالب وطالبة في أكثر من ألفي لجنة امتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، حسبما ذكر الموقع.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات إلى المديريات التعليمية
تضمنت منع وضع أي أختام تخص لجان الامتحان على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة، التي يسلمها الطالب مع التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس في أماكنها المخصصة.
يذكر أن تعليمات الوزارة تحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية
أثناء الامتحانات وتحدد استخدام الآلات الحاسبة والساعات غير المبرمجة فقط.