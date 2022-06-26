"مضلعات غريبة" تظهر في فصل الربيع على كوكب المريخ... صور وفيديو
© Photo / Public domain / NASAالصورة الشهيرة "الوجه" (The Face) - التقطتها المركبة الفضائية "فايكينغ 1"، وهي كانت أول مركبة فضائية أرسلت إلى المريخ كجزء من برنامج "فايكينغ" لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في 25 يوليو/ تموز 1976
نشرت مجلة علمية مقالات أشارت فيها إلى ظاهرة غريبة رصدها العلماء أخيرا على سطح المريخ، خلال فصل الربيع الذي يشهده الكوكب الأحمر، حيث تظهر مضلعات غامضة على سطح الكوكب، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.
وكشفت صورة جديدة التقطت بتاريخ 30 مارس/آذار عام 2022، عن طريق الكاميرا المدارية خلال تجربة التصوير العالي الدقة (HIRISE) عن ظاهرة غربية رصد على سطح كوكب المريخ.
ورصدت عدسة الكاميرا الصورة وجود خليط من التعرجات البيضاء المتصدعة عبر تربة المريخ عند خطوط العرض المرتفعة، مع رشاشات عرضية من الضباب الأسود والأزرق تنتشر بينهما.
Wonderful #Mars— Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) June 22, 2022
A long history of water activity in the Aram Chaos terrain (1) and the Martian soil divided into polygons by water ice frozen (2).#Science#Space @HiRISE
⏯️Images Source
1-https://t.co/4kqHiDOeMR
2-https://t.co/ShaF4SymCB pic.twitter.com/EQ60qg0ciK
وكتب باحثون في جامعة أريزونا، التي تدير مهمة "HIRISE"، في بيان نشر يوم الاثنين الماضي، أشاروا فيه إلى أن التعرجات الغريبة للمضلعات والبخاخات الملونة هي من السمات المميزة لربيع المريخ، حيث تتفجر الخزانات المتخفية من الجليد الجوفي لتصعد على سطح المريخ الجاف.
This Bizarre Terrain on Mars is Caused by Water Ice and Carbon Dioxide https://t.co/TsVR7RxlVt Image by @HiRISE , article by @Nancy_A pic.twitter.com/1d1sh4J3kh— Fraser Cain (@fcain) June 21, 2022
"لكل من الماء والجليد الجاف دور رئيسي في نحت سطح المريخ عند خطوط العرض العالية. الجليد المائي المتجمد في التربة يقسم الأرض إلى مضلعات".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، فإن حواف هذه المضلعات تتشقق وتتآكل في فصل الربيع، حيث يتحول الجليد السطحي من مادة صلبة إلى غاز، وهي عملية تعرف باسم التسامي.
وقال الباحثون إنه عندما يحدث هذا التحول، تتناثر فتحات الجليد الجاف عبر سطح المريخ، مما يجعل الرواسب المظلمة من الجسيمات تخرج على شكل (نافورة) من الأرض، وعندما تغرق الجسيمات الداكنة مرة أخرى في الجليد الجاف الموجود على السطح، فإن العلامات الساطعة (التي تظهر على شكل خطوط زرقاء مائلة للبياض في الصورة) تلطخ الأرض.