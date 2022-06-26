https://arabic.sputniknews.com/20220626/مضلعات-غريبة-تظهر-في-فصل-الربيع-على-كوكب-المريخ-صور-وفيديو--1064240992.html

"مضلعات غريبة" تظهر في فصل الربيع على كوكب المريخ... صور وفيديو

"مضلعات غريبة" تظهر في فصل الربيع على كوكب المريخ... صور وفيديو

نشرت مجلة علمية مقالات أشارت فيها إلى ظاهرة غريبة رصدها العلماء أخيرا على سطح المريخ، خلال فصل الربيع الذي يشهده الكوكب الأحمر، حيث تظهر مضلعات غامضة على سطح... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T15:54+0000

2022-06-26T15:54+0000

2022-06-26T15:54+0000

مجتمع

علوم

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وكشفت صورة جديدة التقطت بتاريخ 30 مارس/آذار عام 2022، عن طريق الكاميرا المدارية خلال تجربة التصوير العالي الدقة (HIRISE) عن ظاهرة غربية رصد على سطح كوكب المريخ.ورصدت عدسة الكاميرا الصورة وجود خليط من التعرجات البيضاء المتصدعة عبر تربة المريخ عند خطوط العرض المرتفعة، مع رشاشات عرضية من الضباب الأسود والأزرق تنتشر بينهما.وكتب باحثون في جامعة أريزونا، التي تدير مهمة "HIRISE"، في بيان نشر يوم الاثنين الماضي، أشاروا فيه إلى أن التعرجات الغريبة للمضلعات والبخاخات الملونة هي من السمات المميزة لربيع المريخ، حيث تتفجر الخزانات المتخفية من الجليد الجوفي لتصعد على سطح المريخ الجاف.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، فإن حواف هذه المضلعات تتشقق وتتآكل في فصل الربيع، حيث يتحول الجليد السطحي من مادة صلبة إلى غاز، وهي عملية تعرف باسم التسامي.وقال الباحثون إنه عندما يحدث هذا التحول، تتناثر فتحات الجليد الجاف عبر سطح المريخ، مما يجعل الرواسب المظلمة من الجسيمات تخرج على شكل (نافورة) من الأرض، وعندما تغرق الجسيمات الداكنة مرة أخرى في الجليد الجاف الموجود على السطح، فإن العلامات الساطعة (التي تظهر على شكل خطوط زرقاء مائلة للبياض في الصورة) تلطخ الأرض.

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مجتمع, علوم