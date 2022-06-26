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https://arabic.sputniknews.com/20220626/معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1064229898.html
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
تواصل الصين تعزيز قواتها البحرية بالسفن الضخمة ذات القدرات العسكرية المتطورة مثل حاملات الطائرات التي تمكنها من فرض هيمنتها في أعالي البحار بما تملكه من قوة... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:49+0000
2022-06-26T12:49+0000
انفوجرافيك
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وكانت الصين تمتلك حاملتي طائرات ضمن أسطولها الحربي، حتى أعلنت، الجمعة الماضي، إطلاق حاملة الطائرات الثالثة، التي تم تصنيعها محليا بصورة كاملة.
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم

12:49 GMT 26.06.2022
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تواصل الصين تعزيز قواتها البحرية بالسفن الضخمة ذات القدرات العسكرية المتطورة مثل حاملات الطائرات التي تمكنها من فرض هيمنتها في أعالي البحار بما تملكه من قوة نيرانية هائلة توفرها السفن والغواصات والطائرات المرافقة.
وكانت الصين تمتلك حاملتي طائرات ضمن أسطولها الحربي، حتى أعلنت، الجمعة الماضي، إطلاق حاملة الطائرات الثالثة، التي تم تصنيعها محليا بصورة كاملة.
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
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