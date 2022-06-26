https://arabic.sputniknews.com/20220626/معلومات-عن-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-1064229898.html
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
تواصل الصين تعزيز قواتها البحرية بالسفن الضخمة ذات القدرات العسكرية المتطورة مثل حاملات الطائرات التي تمكنها من فرض هيمنتها في أعالي البحار بما تملكه من قوة... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:49+0000
2022-06-26T12:49+0000
2022-06-26T12:49+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1064229414_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_b0a1a58975c10bbfcf34e3dac856f9de.png
وكانت الصين تمتلك حاملتي طائرات ضمن أسطولها الحربي، حتى أعلنت، الجمعة الماضي، إطلاق حاملة الطائرات الثالثة، التي تم تصنيعها محليا بصورة كاملة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1064229414_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_f6817fb7ea1d85db01e1c118137d9ba2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
تابعنا عبر
تواصل الصين تعزيز قواتها البحرية بالسفن الضخمة ذات القدرات العسكرية المتطورة مثل حاملات الطائرات التي تمكنها من فرض هيمنتها في أعالي البحار بما تملكه من قوة نيرانية هائلة توفرها السفن والغواصات والطائرات المرافقة.
وكانت الصين تمتلك حاملتي طائرات ضمن أسطولها الحربي، حتى أعلنت، الجمعة الماضي، إطلاق حاملة الطائرات الثالثة، التي تم تصنيعها محليا بصورة كاملة.