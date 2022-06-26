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https://arabic.sputniknews.com/20220626/مقارنة-بين-الجيشين-الإيراني-والإسرائيلي-في-2022-1064222940.html
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022
يصنف الجيشان الإيراني والإسرائيلي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2022. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:12+0000
2022-06-26T11:12+0000
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وأورد الموقع مقارنة بين الجيشين، الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا، وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
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انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022

11:12 GMT 26.06.2022
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يصنف الجيشان الإيراني والإسرائيلي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2022.
وأورد الموقع مقارنة بين الجيشين، الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 14 عالميا، وبين الجيش الإسرائيلي الذي يحتل المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي في 2022 - سبوتنيك عربي
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