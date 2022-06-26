https://arabic.sputniknews.com/20220626/مقتل-أردنية-في-الإمارات-يهاجمها-زوجها-في-السيارة-ويوجه-لها-طعنات-نافذة-1064222328.html

مقتل أردنية في الإمارات يهاجمها زوجها في السيارة ويوجه لها طعنات نافذة

مقتل أردنية في الإمارات يهاجمها زوجها في السيارة ويوجه لها طعنات نافذة

جريمة قتل بشعة جديدة راحت ضحيتها شابة أردنية، قتلت على يد زوجها في دولة الإمارات، وهو ما أثار موجة غضب واسعة واستياء كبير لدى كثير من رواد مواقع التواصل... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T11:10+0000

2022-06-26T11:10+0000

2022-06-26T11:10+0000

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وذكرت شرطة إمارة الشارقة في بيان، مساء السبت، أنها ألقت القبض على شخص قتل سيدة عربية داخل سيارتها ولاذ بالفرار، بعد بلاغ من والدة المجني عليها.هاجمها في سيارتهاوأشارت إلى أن فرق الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، وبمعاينة الكاميرات الموجودة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها الموجودة في موقف سيارات المبنى التي تسكن فيه، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في المركبة.وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد فيصل بن نصار، إنه من خلال إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق البحث، تم العثور على مركبة المجني عليها، وجثتها فيها.خلافات شخصيةوأشار إلى أنه بالبحث والتحري وجمع البيانات، تم تحديد موقع الجاني بدقه، بعد أن فر هاربا، حيث وجد في أحد الشواطئ مختبأ من يد العدالة.وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف تفاصيل حول جنسية القتيلة أو الجاني، إلا أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت بشدة الخبر، مشيرة إلى وجود خلافات شخصية بين الزوجين.وتأتي الجريمة الجديدة بعد جريمتين بشعتين بحق طالبتين، هما الأردنية إيمان إرشيد والمصرية نيرة أشرف، وهو ما فاقم حالة الاحتقان والاستياء لدى الشارع العربي بشكل عام.الجاني من جنسية عربيةوفي تعليق رسمي من الأردن على الحادث، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أنها تابعت الحادثة، حيث تواصلت مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة.وعلمت الوزارة من ذويها أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات، مساء السبت، وقد ألقي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/مصرعالم-أزهري-يثير-جدلا-واسعا-بتصريحاته-عن-مقتل-نيرة-أشرف-1064061938.html

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منوعات, مجتمع, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم