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https://arabic.sputniknews.com/20220626/مقتل-جنديين-باكستانيين-و6-مسلحين-خلال-مواجهات--1064261182.html
مقتل جنديين باكستانيين و6 مسلحين خلال مواجهات
مقتل جنديين باكستانيين و6 مسلحين خلال مواجهات
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من جنوده وكذلك سقوط ستة مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:28+0000
2022-06-26T20:28+0000
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سبوتنيك. وأوضح الجيش الباكستاني في بيان له أن القتلى وقعوا خلال مواجهات شهدتها مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان.وقُتل جندي وإرهابي، الأسبوع الماضي، في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش.وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وأضاف أن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.
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أخبار العالم الآن

مقتل جنديين باكستانيين و6 مسلحين خلال مواجهات

20:28 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل اثنين من جنوده وكذلك سقوط ستة مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين.
سبوتنيك. وأوضح الجيش الباكستاني في بيان له أن القتلى وقعوا خلال مواجهات شهدتها مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان.
وقُتل جندي وإرهابي، الأسبوع الماضي، في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش.
وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وأضاف أن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.
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