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https://arabic.sputniknews.com/20220626/مينسك-تدعم-دمشق-بدفعة-من-شاحنات-ماز-إلى-جانبكم-ومعكم-دائما-1064250004.html
مينسك تدعم دمشق بدفعة من شاحنات "ماز": إلى جانبكم ومعكم دائما
مينسك تدعم دمشق بدفعة من شاحنات "ماز": إلى جانبكم ومعكم دائما
تسلّمت الحكومة السورية اليوم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T18:02+0000
2022-06-26T18:19+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن هذه الدفعة تأتي بعد أن كانت تسلّمت الحكومة السورية في أوكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي، دفعة مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية بيلاروس تضمنت أدوية ومواد غذائية وأدوات كهربائية.كما تمنى هلال المزيد من الازدهار للعلاقات لما فيه خير البلدين الصديقين، منوهاً بأهمية الدعم الذي قدمته ولا تزال جمهورية بيلاروسيا لسوريا.من جهته، أكد السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا أن ما يجمع بلاده بسوريا علاقات صداقة تاريخية، وأن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده اليوم وهي عبارة عن 6 شاحنات صناعة بيلاروسية إنتاح معمل مينسك، جانب من جوانب العلاقة المتينة اتي تجمع البلدين والتي من شأنها أن تساعد في إعادة الإعمار.وشدد سلوكا على استمرار بلاده بالعمل المشترك مع سوريا، وذلك بالتوازي مع الاستمرار بإرسال المساعدات الإنسانية وغيرها لدعم سوريا في عملية إعادة الإعمار.وفي إطار العلاقات المتينة بين البلدين، أشار سلوكا إلى أنه من المقرر أن يتم استضافة 80 طفلاً سورياً خلال الصيف الحالي في معسكر ترفيهي في بيلاروسيا حيث سيشارك الأطفال السوريون أصدقاؤهم البيلاروس الترفيه والاستجمام.واختتم سلوكا حديثه: "نقول لأصدقائنا السوريين إن جمهورية بيلاروسيا حكومة وشعباً إلى جانبكم ومعكم دائماً".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بيلاروس

مينسك تدعم دمشق بدفعة من شاحنات "ماز": إلى جانبكم ومعكم دائما

18:02 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 18:19 GMT 26.06.2022)
© Sputnik . Monzer Saidالحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات MAZ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Monzer Said
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تسلّمت الحكومة السورية اليوم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ".
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن هذه الدفعة تأتي بعد أن كانت تسلّمت الحكومة السورية في أوكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي، دفعة مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية بيلاروس تضمنت أدوية ومواد غذائية وأدوات كهربائية.
وأعرب محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال في تصريح صحفي، عقب استلام الشاحنات، نقلته "سبوتنيك"، عن شكره العميق لجمهورية بيلاروسيا لوقوفها إلى جانب سوريا، وتقديمها المساعدات الإنسانية التي تأتي في إطار العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.
كما تمنى هلال المزيد من الازدهار للعلاقات لما فيه خير البلدين الصديقين، منوهاً بأهمية الدعم الذي قدمته ولا تزال جمهورية بيلاروسيا لسوريا.
من جهته، أكد السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا أن ما يجمع بلاده بسوريا علاقات صداقة تاريخية، وأن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده اليوم وهي عبارة عن 6 شاحنات صناعة بيلاروسية إنتاح معمل مينسك، جانب من جوانب العلاقة المتينة اتي تجمع البلدين والتي من شأنها أن تساعد في إعادة الإعمار.

وأشار سلوكا إلى وقوف بلاده إلى جانب سوريا في الأوقات الصعبة التي مرت بها، فإنه لفت إلى استمرار بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا من مختلف البضائع، مدللاً بتقديم الأدوية، المواد الغذائية، الآليات عبر الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده العام الماضي.

© Sputnik . Monzer Saidالحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات MAZ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
© Sputnik . Monzer Said
وشدد سلوكا على استمرار بلاده بالعمل المشترك مع سوريا، وذلك بالتوازي مع الاستمرار بإرسال المساعدات الإنسانية وغيرها لدعم سوريا في عملية إعادة الإعمار.
© Sputnik . Monzer Saidالحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات MAZ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
© Sputnik . Monzer Said
وفي إطار العلاقات المتينة بين البلدين، أشار سلوكا إلى أنه من المقرر أن يتم استضافة 80 طفلاً سورياً خلال الصيف الحالي في معسكر ترفيهي في بيلاروسيا حيث سيشارك الأطفال السوريون أصدقاؤهم البيلاروس الترفيه والاستجمام.
© Sputnik . Monzer Saidالحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات MAZ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الحكومة السورية تتسلم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ"
© Sputnik . Monzer Said
واختتم سلوكا حديثه: "نقول لأصدقائنا السوريين إن جمهورية بيلاروسيا حكومة وشعباً إلى جانبكم ومعكم دائماً".
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