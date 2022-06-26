https://arabic.sputniknews.com/20220626/مينسك-تدعم-دمشق-بدفعة-من-شاحنات-ماز-إلى-جانبكم-ومعكم-دائما-1064250004.html

مينسك تدعم دمشق بدفعة من شاحنات "ماز": إلى جانبكم ومعكم دائما

مينسك تدعم دمشق بدفعة من شاحنات "ماز": إلى جانبكم ومعكم دائما

تسلّمت الحكومة السورية اليوم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية بيلاروسيا، والتي تضم شاحنات "MAZ". 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T18:02+0000

2022-06-26T18:02+0000

2022-06-26T18:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

بيلاروس

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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أن هذه الدفعة تأتي بعد أن كانت تسلّمت الحكومة السورية في أوكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي، دفعة مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية بيلاروس تضمنت أدوية ومواد غذائية وأدوات كهربائية.كما تمنى هلال المزيد من الازدهار للعلاقات لما فيه خير البلدين الصديقين، منوهاً بأهمية الدعم الذي قدمته ولا تزال جمهورية بيلاروسيا لسوريا.من جهته، أكد السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية بيلاروسيا في دمشق يوري سلوكا أن ما يجمع بلاده بسوريا علاقات صداقة تاريخية، وأن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية التي قدمتها بلاده اليوم وهي عبارة عن 6 شاحنات صناعة بيلاروسية إنتاح معمل مينسك، جانب من جوانب العلاقة المتينة اتي تجمع البلدين والتي من شأنها أن تساعد في إعادة الإعمار.وشدد سلوكا على استمرار بلاده بالعمل المشترك مع سوريا، وذلك بالتوازي مع الاستمرار بإرسال المساعدات الإنسانية وغيرها لدعم سوريا في عملية إعادة الإعمار.وفي إطار العلاقات المتينة بين البلدين، أشار سلوكا إلى أنه من المقرر أن يتم استضافة 80 طفلاً سورياً خلال الصيف الحالي في معسكر ترفيهي في بيلاروسيا حيث سيشارك الأطفال السوريون أصدقاؤهم البيلاروس الترفيه والاستجمام.واختتم سلوكا حديثه: "نقول لأصدقائنا السوريين إن جمهورية بيلاروسيا حكومة وشعباً إلى جانبكم ومعكم دائماً".

https://arabic.sputniknews.com/20220513/بيلاروسيا-تكشف-عن-توقيع-30-اتفاقية-تعاون-مع-سوريا-1062177501.html

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