https://arabic.sputniknews.com/20220626/نتنياهو-لن-أجلس-مع-منصور-عباس-المعادي-لليهود-1064233215.html
نتنياهو: لن أجلس مع منصور عباس المعادي لليهود
نتنياهو: لن أجلس مع منصور عباس المعادي لليهود
أعلن بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، معارضته الجلوس مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بدعوى أنه معاد لليهود. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:20+0000
2022-06-26T13:20+0000
2022-06-26T13:20+0000
أخبار العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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ونقلت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو صدمته من تصريحات ديفيد أمسالم، عضو حزبه "الليكود"، والذي قال فيها إنه إذا فاز الحزب بـ 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، فإن نتنياهو سيوافق على انضمام القائمة الموحدة إلى الائتلاف الحاكم تحت قيادة نتنياهو.وقال نتنياهو: "حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] معاد للسامية ومعاد للصهيونية ويدعم الإرهاب".ولم يكتف نتنياهو بذلك، بل أكد أن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة تمثل جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، على حد قوله، مضيفا أن حزب الليكود تحت قيادته لن يوافق أبدا على ضم حزب راعم" إلى الائتلاف.وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية ما أعلنه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، من طرح مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف السنة.وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: لن أجلس مع منصور عباس المعادي لليهود
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أعلن بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، معارضته الجلوس مع منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بدعوى أنه معاد لليهود.
ونقلت القناة العبرية "الـ 12"، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو صدمته من تصريحات ديفيد أمسالم، عضو حزبه "الليكود"، والذي قال فيها إنه إذا فاز الحزب بـ 61 مقعدا لتشكيل الحكومة، فإن نتنياهو سيوافق على انضمام القائمة الموحدة إلى الائتلاف الحاكم تحت قيادة نتنياهو.
وقال نتنياهو: "حزب راعم [القائمة العربية الموحدة
] معاد للسامية ومعاد للصهيونية ويدعم الإرهاب".
ولم يكتف نتنياهو بذلك، بل أكد أن منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة تمثل جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسعى إلى تدمير إسرائيل، على حد قوله، مضيفا أن حزب الليكود تحت قيادته لن يوافق أبدا على ضم حزب راعم" إلى الائتلاف.
وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية ما أعلنه نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية يائير لابيد، الاثنين الماضي، من طرح مشروع قانون لحل الكنيست
والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تتجه بالبلاد نحو انتخابات خامسة في 3 سنوات ونصف السنة.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد المحدد لإجراء تلك الانتخابات هو 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وخلال هذه الفترة يتولى لابيد منصب رئيس الحكومة وفق اتفاق التناوب، بينما يصبح بينيت رئيس الحكومة البديل ومسؤول الملف الإيراني في تلك الحكومة الانتقالية.