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هنية: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
هنية: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن المقاومة في فلسطين لن تسمح بأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفلسطين ليست للمساومة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:35+0000
2022-06-26T13:35+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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وأكدت وكالة "قدس نت"، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات هنية جاءت خلال كلمة له في مهرجان جماهيري كبير في مدينة صيدا جنوبي لبنان، نظمته حركة "حماس" بعنوان "نراه قريبا".وشدد إسماعيل هنية على أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين باتت قريبة، مؤكدا "تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين"، مضيفا أن اللاجئين هم الدليل القطعي على رفض الوطن البديل.وذكر هنية أنه "لا مستقبل للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين"، مشددا على أن "سيف القدس سيبقى مشرعا حتى التحرير والعودة إلى فلسطين"، مستطردا: "أمام بناء التحالفات العسكرية في المنطقة فإنه من حق تيار المقاومة أن يبحث عن تعزيز صموده كل في ساحته، والمقاومة تمتلك الرؤية لتحدد القاسم المشترك أمام المتغير الكبير في المنطقة".وأفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن الحركة منفتحة على جميع الدول والأحزاب ومحور المقاومة، ولها تموضعها الاستراتيجي الواضح والمعروف، مشيرا إلى أن "غزة المحاصرة التي رفعت سيف القدس هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع هذا العدو الصهيوني".ولم يكتف هنية بذلك، بل جدد التأكيد على "موقف حماس الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أي كان"، مردفا بالقول: "الذين خانوا القضية يرون التحرير والنصر بعيدا، ونحن القابضين على جمر الوطن المشرعين لسيف القدس نراه قريبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/هنية-يتم-دمج-إسرائيل-في-المنطقة-عبر-تحالفات-عسكرية-لمواجهة-إيران-وحزب-الله-وحماس-1064188947.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي

هنية: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

13:35 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، بيروت، لبنان 3 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن المقاومة في فلسطين لن تسمح بأي مشروع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وفلسطين ليست للمساومة.
وأكدت وكالة "قدس نت"، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات هنية جاءت خلال كلمة له في مهرجان جماهيري كبير في مدينة صيدا جنوبي لبنان، نظمته حركة "حماس" بعنوان "نراه قريبا".
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
هنية: يتم دمج إسرائيل في المنطقة عبر تحالفات عسكرية لمواجهة إيران و"حزب الله" وحماس
أمس, 11:54 GMT
وشدد إسماعيل هنية على أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين باتت قريبة، مؤكدا "تمسك شعبنا بثوابته وحقوقه، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين"، مضيفا أن اللاجئين هم الدليل القطعي على رفض الوطن البديل.
وذكر هنية أنه "لا مستقبل للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين"، مشددا على أن "سيف القدس سيبقى مشرعا حتى التحرير والعودة إلى فلسطين"، مستطردا: "أمام بناء التحالفات العسكرية في المنطقة فإنه من حق تيار المقاومة أن يبحث عن تعزيز صموده كل في ساحته، والمقاومة تمتلك الرؤية لتحدد القاسم المشترك أمام المتغير الكبير في المنطقة".
وأفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن الحركة منفتحة على جميع الدول والأحزاب ومحور المقاومة، ولها تموضعها الاستراتيجي الواضح والمعروف، مشيرا إلى أن "غزة المحاصرة التي رفعت سيف القدس هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع هذا العدو الصهيوني".
ولم يكتف هنية بذلك، بل جدد التأكيد على "موقف حماس الرافض للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أي كان"، مردفا بالقول: "الذين خانوا القضية يرون التحرير والنصر بعيدا، ونحن القابضين على جمر الوطن المشرعين لسيف القدس نراه قريبا".
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