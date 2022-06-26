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https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-تركيا-بعد-اتهامات-إسرائيلية-بشن-هجمات-1064245571.html
وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا بعد اتهامات إسرائيلية بشن هجمات
وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا بعد اتهامات إسرائيلية بشن هجمات
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور أنقرة يوم غد الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:36+0000
2022-06-26T16:36+0000
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن أمير عبد اللهيان "سيقوم بزيارة لتركيا غدا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية".وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال - تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في اإسطنبول، بحسب موقع "anews" التركي.وكانت تركيا قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، ثمانية أعضاء من خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق قبيل زيارة لابيد لأنقرة.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد محادثات في أنقرة، يوم الخميس، تهدف إلى تسليط الضوء على تحسن العلاقات بين المنافسين الإقليميين: "نحن نشعر بالتقدير الكامل للحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، يوم الجمعة، تصريحات لابيد أنها "مزاعم لا أساس لها... سخيفة وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين".ودعت إسرائيل رعاياها، الأسبوع الماضي، إلى مغادرة تركيا بسبب "الخطر الحقيقي والفوري" القادم من العناصر الإيرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/رئيس-مخابرات-إسرائيلي-سابق-يكشف-الدول-المرجح-استهداف-إيران-لمواطنين-إسرائيليين-فيها-1064150265.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, إيران

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا بعد اتهامات إسرائيلية بشن هجمات

16:36 GMT 26.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . POOL
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور أنقرة يوم غد الاثنين، بعد أن رفضت طهران المزاعم "السخيفة" من جانب إسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية تخطط لشن هجمات ضد إسرائيل في تركيا.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن أمير عبد اللهيان "سيقوم بزيارة لتركيا غدا الاثنين لإجراء محادثات حول القضايا الثنائية فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية الحالية".
وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال - تركيا على إحباط مؤامرة اغتيال إيرانية مزعومة ضد مواطنيها في اإسطنبول، بحسب موقع "anews" التركي.
وكانت تركيا قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، ثمانية أعضاء من خلية إيرانية مزعومة كانوا يخططون لقتل إسرائيليين بمن فيهم سفير سابق قبيل زيارة لابيد لأنقرة.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي بعد محادثات في أنقرة، يوم الخميس، تهدف إلى تسليط الضوء على تحسن العلاقات بين المنافسين الإقليميين: "نحن نشعر بالتقدير الكامل للحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافي والمنسق".
من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، يوم الجمعة، تصريحات لابيد أنها "مزاعم لا أساس لها... سخيفة وجزء من مؤامرة معدة سلفا لتدمير العلاقات بين البلدين المسلمين".
ودعت إسرائيل رعاياها، الأسبوع الماضي، إلى مغادرة تركيا بسبب "الخطر الحقيقي والفوري" القادم من العناصر الإيرانية.
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