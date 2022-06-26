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وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا
وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا
وجه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، محمد حسن قطنا، الشكر إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ‏وشعب وحكومة إيران، على مساعدتهم في بناء صوامع القمح... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:05+0000
2022-06-26T08:09+0000
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وقال قطنا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، على هامش زيارة معرض الزهور الدولي الـ42 بدمشق:كما أشاد قطنا بتوقيع 7 اتفاقيات بين إيران وسوريا.ولفت إلى أن سوريا لديها تعاون مكثف مع إيران، ووقعت حتى الآن اتفاقيات مع مختلف المنتجين الإيرانيين.وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية في سوريا، مضيفا أنودعا إلى إقامة تعاون مع إيران في زيت الزيتون والحليب والآلات الزراعية.ويهدف معرض الزهور الدولي الـ42 إلى تقديم الزهور والنباتات السورية، وكذلك الإعلانات المحلية والأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-وإيران-تكثفان-التعاون-في-مجال-مكافحة-العواصف-الغبارية-1062901340.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, العالم

وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا

08:05 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 26.06.2022)
© AP Photoالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
العلم السوري
© AP Photo
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وجه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، محمد حسن قطنا، الشكر إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ‏وشعب وحكومة إيران، على مساعدتهم في بناء صوامع القمح والسدود والطرق والطرق السريعة في ‏سوريا.‏
وقال قطنا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، على هامش زيارة معرض الزهور الدولي الـ42 بدمشق:
"نحن فخورون بهذا التعاون".
كما أشاد قطنا بتوقيع 7 اتفاقيات بين إيران وسوريا.
ولفت إلى أن سوريا لديها تعاون مكثف مع إيران، ووقعت حتى الآن اتفاقيات مع مختلف المنتجين الإيرانيين.
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة دمشق، سوريا 10 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
سوريا وإيران تكثفان التعاون في مجال "مكافحة العواصف الغبارية"
30 مايو, 15:33 GMT
وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية في سوريا، مضيفا أن
"طهران قدمت المساعدة في نقل الكهرباء إلى سوريا".
ودعا إلى إقامة تعاون مع إيران في زيت الزيتون والحليب والآلات الزراعية.
ويهدف معرض الزهور الدولي الـ42 إلى تقديم الزهور والنباتات السورية، وكذلك الإعلانات المحلية والأجنبية.
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