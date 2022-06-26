https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-سوري-إيران-تلعب-دورا-مهما-في-التنمية-بسوريا-1064216760.html
وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا
وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا
وجه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، محمد حسن قطنا، الشكر إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وشعب وحكومة إيران، على مساعدتهم في بناء صوامع القمح... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:05+0000
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وقال قطنا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، على هامش زيارة معرض الزهور الدولي الـ42 بدمشق:كما أشاد قطنا بتوقيع 7 اتفاقيات بين إيران وسوريا.ولفت إلى أن سوريا لديها تعاون مكثف مع إيران، ووقعت حتى الآن اتفاقيات مع مختلف المنتجين الإيرانيين.وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية في سوريا، مضيفا أنودعا إلى إقامة تعاون مع إيران في زيت الزيتون والحليب والآلات الزراعية.ويهدف معرض الزهور الدولي الـ42 إلى تقديم الزهور والنباتات السورية، وكذلك الإعلانات المحلية والأجنبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-وإيران-تكثفان-التعاون-في-مجال-مكافحة-العواصف-الغبارية-1062901340.html
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إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, العالم
وزير سوري: إيران تلعب دورا مهما في التنمية بسوريا
08:05 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 26.06.2022) تابعنا عبر
وجه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا، محمد حسن قطنا، الشكر إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وشعب وحكومة إيران، على مساعدتهم في بناء صوامع القمح والسدود والطرق والطرق السريعة في سوريا.
وقال قطنا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية
(إرنا)، اليوم الأحد، على هامش زيارة معرض الزهور الدولي الـ42 بدمشق:
"نحن فخورون بهذا التعاون".
كما أشاد قطنا بتوقيع 7 اتفاقيات بين إيران وسوريا.
ولفت إلى أن سوريا لديها تعاون مكثف مع إيران، ووقعت حتى الآن اتفاقيات مع مختلف المنتجين الإيرانيين.
وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسن قطنا، أن إيران تلعب دورا مهما في التنمية في سوريا، مضيفا أن
"طهران قدمت المساعدة في نقل الكهرباء إلى سوريا".
ودعا إلى إقامة تعاون مع إيران في زيت الزيتون والحليب والآلات الزراعية.
ويهدف معرض الزهور الدولي الـ42 إلى تقديم الزهور والنباتات السورية، وكذلك الإعلانات المحلية والأجنبية.