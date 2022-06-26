https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-دول-السبع-الكبار-تناقش-إمكانية-تحديد-السعر-الأقصى-للنفط-الروسي-1064213846.html
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
تناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T04:27+0000
2022-06-26T04:27+0000
2022-06-26T04:27+0000
مجموعة السبع الكبار
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ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، اليوم الأحد، "نحن في طريقنا للتوصل إلى اتفاق [حول السعر الأقصى للنفط من روسيا).هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قصر إلماو في بافاريا.ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/كيشيدا-بدأ-زيارته-إلى-أوروبا-للمشاركة-في-قمتي-السبع-الكبار-والناتو-1064212452.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة السبع الكبار
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
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تناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، اليوم الأحد، "نحن في طريقنا للتوصل إلى اتفاق
[حول السعر الأقصى للنفط من روسيا).
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قصر إلماو في بافاريا.
ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.