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https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-دول-السبع-الكبار-تناقش-إمكانية-تحديد-السعر-الأقصى-للنفط-الروسي-1064213846.html
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي
تناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T04:27+0000
2022-06-26T04:27+0000
مجموعة السبع الكبار
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ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، اليوم الأحد، "نحن في طريقنا للتوصل إلى اتفاق [حول السعر الأقصى للنفط من روسيا).هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قصر إلماو في بافاريا.ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/كيشيدا-بدأ-زيارته-إلى-أوروبا-للمشاركة-في-قمتي-السبع-الكبار-والناتو-1064212452.html
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مجموعة السبع الكبار

وكالة: دول السبع الكبار تناقش إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي

04:27 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع "G7" يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا
11 يونيو/ حزيران 2021 - قادة مجموعة السبع G7 يستعدون لالتقاط صورة جماعية في اجتماع مجموعة السبع في فندق كاربيس باي في خليج كاربيس، سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Phil Noble / Pool
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تناقش دول السبع الكبار إمكانية تحديد السعر الأقصى للنفط الروسي، بحسب ما أفاد به مصدر في الحكومة الألمانية.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، اليوم الأحد، "نحن في طريقنا للتوصل إلى اتفاق [حول السعر الأقصى للنفط من روسيا).
هذا وستُعقد قمة مجموعة "السبع الكبار"، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في قصر إلماو في بافاريا.
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
كيشيدا يبدأ زيارته إلى أوروبا للمشاركة في قمتي السبع الكبار والناتو
أمس, 22:02 GMT
ومن بين المشاركين المدعوين إلى القمة، زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا.
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