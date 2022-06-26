https://arabic.sputniknews.com/20220626/-مهاجرون-تونسيون-يحتجون-داخل-مركز-حجز-وترحيل-إيطالي-1064220942.html

مهاجرون تونسيون يحتجون داخل مركز حجز وترحيل إيطالي

مهاجرون تونسيون يحتجون داخل مركز حجز وترحيل إيطالي

أكد مجدي الكرباعي، النائب في مجلس نواب الشعب التونسي المنحل عن دائرة إيطاليا، اليوم الأحد، أن احتجاجات لمهاجرين تونسيين اندلعت داخل مركز حجز وترحيل إيطالي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

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وذكرت قناة نسمة، صباح اليوم الأحد، أن الاحتجاجات التي اندلعت لمهاجرين تونسيين داخل مركز حجز وترحيل إيطالي يطلق عليه اسم "Caltanissetta"، اعتراضا على الوضع المزري داخل المركز.وأضاف الكرباعي أن البعض من المهاجرين التونسيين صعدوا على سطح مركز الحجز والترحيل الإيطالي في حركة احتجاجية، ما أدى إلى سقوط أحدهم وارتطامه بالأرض مما استوجب نقله إلى المستشفى، بشكل سريع.وشهدت أعداد المهاجرين التونسيين غير نظاميين من تونس إلى ايطاليا، زيادة خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 57.5%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.ونقلت قناة "نسمة" التونسية ما أوردته نشرية شهر مايو 2022، للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول الاحتجاجات والعنف ومحاولات وحالات الانتحار والهجرة غير النظامية، وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.وأفادت النشرية بأن شهر مايو الماضي شهد وصول 947 مهاجرا تونسيا غير نظامي إلى السواحل الإيطالية مقابل 601 خلال نفس الفترة من سنة 2021.في السياق ذاته، بلغ عدد المهاجرين التونسيين إلى ايطاليا منذ بداية العام الجاري وحتى مايو من نفس السنة، 2206 مهاجرا أي بنسبة 11% من جملة الواصلين إلى إيطاليا من جنسيات أخرى.وبلغ عدد القصر الواصلين إلى ساحل إيطاليا 354 قاصرا في شهر مايو 2022 أي ما يشكل 15.63% من جملة الواصلين التونسيين إلى إيطاليا، كما مثّل المهاجرون التونسيون نسبة 31.12 في المائة من جملة المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقا من الأراضي التونسية.وأسفرت عمليات الهجرة غير النظامية عن فقدان نحو 399 مهاجرا انطلقوا من السواحل التونسية منذ بداية سنة 2022 وحتى مايو من نفس السنة.يذكر أن الحرس البحري التونسي كان قد نجح في إحباط 536 عملية اجتياز منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية مايو الماضي، أي بزيادة تقدر بـ 76.8 % مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html

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