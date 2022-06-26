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https://arabic.sputniknews.com/20220626/5-أشياء-يجب-عليك-فعلها-لحماية-جلدك-إذا-كنت-تستحم-كثيرا-1064265689.html
5 أشياء يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم كثيرا
5 أشياء يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم كثيرا
إذا كنت تستحم كثيرا (أكثر من 7 مرات في الأسبوع) وتستخدم الصابون أو المنظفات أو أي سائل استحمام في كل مرة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بشرتك. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:42+0000
2022-06-26T21:45+0000
الصحة
منوعات
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يمكن للإفراط في الاستحمام أن يزيل الزيوت الطبيعية ما يلحق الضرر بالطبقة الواقية وتجعل بشرتك عرضة للعدوى والتلف، بحسب موقع only my health.كم مرة يجب الاستحمام أسبوعيا؟لا يوجد رقم محدد. بالنسبة لبعض الأشخاص، لا بأس بالاستحمام 10 مرات في الأسبوع، ولكن بالنسبة للآخرين مثل أولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية، قد يكون الاستحمام أكثر من 5 مرات في الأسبوع ضارا. للحصول على وضوح أفضل، يمكنك التحدث مع الطبيب لمعرفة مقدار الاستحمام المناسب لنوع بشرتك.ماذا يحدث لبشرتك إذا كنت تستحم كثيرا؟تتمتع بشرتنا بطبقة واقية تحميها من البكتيريا والجراثيم والجفاف. الاستحمام مرة واحدة يوميا يحافظ على نظافة الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة، لكن الاستحمام كثيرا أو عدة مرات في اليوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي.إذا كنت تستخدم صابونا أو سائل استحمام في كل مرة، فإن الخطر يزيد بمقدار الضعف.هذا يجعل بشرتك جافة ومتهيجة وعرضة للإصابة بالتهابات الجلد. قد تصاب بردود فعل تحسسية والتهابات بسبب كثرة الاستحمام.من ناحية أخرى، فإن تنظيف الجسم بكثرة يقشر البكتيريا والجراثيم النافعة التي تعمل كأجسام مضادة لحماية الجلد.قد يؤدي استخدام الصابون المضاد للبكتيريا إلى القضاء على هذه الكائنات الحية الدقيقة الجيدة ما يزيد من فرص الإصابة بالتهابات الجلد.الأشياء التي يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم أكثر في الصيف.1.حافظ على فترات الاستحمام قصيرةإذا كنت معتادا على الاستحمام كثيرا، فقلل مدة الاستحمام. على سبيل المثال، إذا كنت تستحم لمدة 30 دقيقة يوميا، اختصرها إلى 15 دقيقة. كلما كان تعرض بشرتك للماء أقصر، قل خطر الإصابة بمشاكل الجلد.2.تجنب الاستحمام بالماء الساخنإذا كنت تستحم كثيرا، فلا تستخدم الماء الساخن لتقليل المخاطر قدر الإمكان.يزيل الماء الساخن الزيوت الطبيعية ويجعل بشرتك جافة للغاية ومتقشرة.في حين أن هذه ليست مشكلة في الصيف، لكن يجب عليك التأكد من استخدام الماء الفاتر أو العادي خلال فصل الشتاء للاستحمام.يزيد الماء البارد يزيد من الدورة الدموية التي تعزز صحة الجلد. يمنع الجفاف والحكة والالتهابات ويفتح المسام. لكن لا تقضي أكثر من 15 دقيقة في الاستحمام.3. استخدم صابون استحمام لطيفسواء كنت تستخدم صابونا أو سائل استحمام أو منظفا للجسم، يجب تفضيل الطبيعي على المواد الكيميائية عند الاستحمام كثيرا.من الأفضل تجنب الصابون واستخدام الماء فقط بعد الاستحمام الأول. استخدم صابونا مرطبا لطيفا أو يحتوي على الحليب للحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها.هذا من شأنه أن يقلل من مشاكل الجلد التي يمكن أن يسببها الاستحمام المفرط.4. جفف جسمك بالتربيتلا تفرك المنشفة على الجلد لتجف. هذا يسبب الاحتكاك الذي يسبب بدوره تهيجا ويجرد الجسم من الماء. جفف جسمك بالتربيت عليه لتنظيف الماء الزائد فقط والاحتفاظ بالرطوبة اللازمة.من الأفضل ارتداء رداء الحمام بعد الاستحمام للسماح للبشرة بالجفاف بشكل طبيعي.5. ضع مرطبا جيدا للجسمهذه الخطوة ضرورية إذا كنت تريد أن تظل بشرتك ناعمة ونضرة ومرطبة.ضع مستحضرا مرطبا للجسم أو زيت الجسم بسخاء للحفاظ على بشرتك صحية.
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الصحة, منوعات

5 أشياء يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم كثيرا

21:42 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 26.06.2022)
© AP Photo / Darko Vojinovic الاستحمام
 الاستحمام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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إذا كنت تستحم كثيرا (أكثر من 7 مرات في الأسبوع) وتستخدم الصابون أو المنظفات أو أي سائل استحمام في كل مرة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بشرتك.
يمكن للإفراط في الاستحمام أن يزيل الزيوت الطبيعية ما يلحق الضرر بالطبقة الواقية وتجعل بشرتك عرضة للعدوى والتلف، بحسب موقع only my health.
كم مرة يجب الاستحمام أسبوعيا؟
لا يوجد رقم محدد. بالنسبة لبعض الأشخاص، لا بأس بالاستحمام 10 مرات في الأسبوع، ولكن بالنسبة للآخرين مثل أولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية، قد يكون الاستحمام أكثر من 5 مرات في الأسبوع ضارا. للحصول على وضوح أفضل، يمكنك التحدث مع الطبيب لمعرفة مقدار الاستحمام المناسب لنوع بشرتك.
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ماذا يحدث لبشرتك إذا كنت تستحم كثيرا؟
تتمتع بشرتنا بطبقة واقية تحميها من البكتيريا والجراثيم والجفاف. الاستحمام مرة واحدة يوميا يحافظ على نظافة الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة، لكن الاستحمام كثيرا أو عدة مرات في اليوم يمكن أن يكون له تأثير سلبي.
إذا كنت تستخدم صابونا أو سائل استحمام في كل مرة، فإن الخطر يزيد بمقدار الضعف.
هذا يجعل بشرتك جافة ومتهيجة وعرضة للإصابة بالتهابات الجلد. قد تصاب بردود فعل تحسسية والتهابات بسبب كثرة الاستحمام.
من ناحية أخرى، فإن تنظيف الجسم بكثرة يقشر البكتيريا والجراثيم النافعة التي تعمل كأجسام مضادة لحماية الجلد.
قد يؤدي استخدام الصابون المضاد للبكتيريا إلى القضاء على هذه الكائنات الحية الدقيقة الجيدة ما يزيد من فرص الإصابة بالتهابات الجلد.
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الأشياء التي يجب عليك فعلها إذا كنت تستحم أكثر في الصيف.
1.حافظ على فترات الاستحمام قصيرة
إذا كنت معتادا على الاستحمام كثيرا، فقلل مدة الاستحمام. على سبيل المثال، إذا كنت تستحم لمدة 30 دقيقة يوميا، اختصرها إلى 15 دقيقة. كلما كان تعرض بشرتك للماء أقصر، قل خطر الإصابة بمشاكل الجلد.
2.تجنب الاستحمام بالماء الساخن
إذا كنت تستحم كثيرا، فلا تستخدم الماء الساخن لتقليل المخاطر قدر الإمكان.
يزيل الماء الساخن الزيوت الطبيعية ويجعل بشرتك جافة للغاية ومتقشرة.
في حين أن هذه ليست مشكلة في الصيف، لكن يجب عليك التأكد من استخدام الماء الفاتر أو العادي خلال فصل الشتاء للاستحمام.
يزيد الماء البارد يزيد من الدورة الدموية التي تعزز صحة الجلد. يمنع الجفاف والحكة والالتهابات ويفتح المسام. لكن لا تقضي أكثر من 15 دقيقة في الاستحمام.
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3. استخدم صابون استحمام لطيف
سواء كنت تستخدم صابونا أو سائل استحمام أو منظفا للجسم، يجب تفضيل الطبيعي على المواد الكيميائية عند الاستحمام كثيرا.
من الأفضل تجنب الصابون واستخدام الماء فقط بعد الاستحمام الأول. استخدم صابونا مرطبا لطيفا أو يحتوي على الحليب للحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها.
هذا من شأنه أن يقلل من مشاكل الجلد التي يمكن أن يسببها الاستحمام المفرط.
4. جفف جسمك بالتربيت
لا تفرك المنشفة على الجلد لتجف. هذا يسبب الاحتكاك الذي يسبب بدوره تهيجا ويجرد الجسم من الماء. جفف جسمك بالتربيت عليه لتنظيف الماء الزائد فقط والاحتفاظ بالرطوبة اللازمة.
من الأفضل ارتداء رداء الحمام بعد الاستحمام للسماح للبشرة بالجفاف بشكل طبيعي.
5. ضع مرطبا جيدا للجسم
هذه الخطوة ضرورية إذا كنت تريد أن تظل بشرتك ناعمة ونضرة ومرطبة.
ضع مستحضرا مرطبا للجسم أو زيت الجسم بسخاء للحفاظ على بشرتك صحية.
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