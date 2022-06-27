عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/أبوالغيط-يتوجه-إلى-رومانيا-لإجراء-مباحثات-بشأن-التطورات-الدولية-1064280900.html
أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية
أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية
توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست، استجابة لدعوة من الحكومة الرومانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:09+0000
2022-06-27T09:09+0000
جامعة الدول العربية
رومانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102313/10/1023131076_0:154:1797:1165_1920x0_80_0_0_2cac1ece23d700fda27c31710ac3c22f.jpg
صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رسالة-من-أبو-الغيط-إلى-رئيس-حكومة-الصومال-1063959526.html
رومانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102313/10/1023131076_0:0:1797:1348_1920x0_80_0_0_fd2dbe8d87c68d5f25a05952e9f0bb6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جامعة الدول العربية, رومانيا

أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية

09:09 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست، استجابة لدعوة من الحكومة الرومانية.
صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
21 يونيو, 09:24 GMT
وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.
وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.
وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".
ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.
تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала