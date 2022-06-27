https://arabic.sputniknews.com/20220627/أبوالغيط-يتوجه-إلى-رومانيا-لإجراء-مباحثات-بشأن-التطورات-الدولية-1064280900.html
أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية
أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية
توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست، استجابة لدعوة من الحكومة الرومانية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:09+0000
2022-06-27T09:09+0000
2022-06-27T09:09+0000
جامعة الدول العربية
رومانيا
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صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رسالة-من-أبو-الغيط-إلى-رئيس-حكومة-الصومال-1063959526.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, رومانيا
أبوالغيط يتوجه إلى رومانيا لإجراء مباحثات بشأن التطورات الدولية
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توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الرومانية بوخارست، استجابة لدعوة من الحكومة الرومانية.
صرح بذلك جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان نشر على الصفحة الرسمية للجامعة العربية بموقع فيسبوك.
وقال البيان إن الزيارة تتضمن إجراء مشاورات ثنائية مع كل من نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة وبوغدان أوريسكو وزير الخارجية.
وأوضح البيان أن الأمين العام لجامعة الدول العربية
سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور والتعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والأوروبي.
وأضاف أن أبو الغيط سيشارك كذلك على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة إطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي".
ويتناول الكتابان مذكراته الشخصية حول حرب أكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 2004 وحتى 2011.
تجدر الإشارة إلى أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.