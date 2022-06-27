https://arabic.sputniknews.com/20220627/أثينا-تتهم-أنقرة-بمحاولة-تهريب-1130-مهاجرا-للجزر-اليونانية-1064298987.html

أثينا تتهم أنقرة بمحاولة تهريب 1130 مهاجرا للجزر اليونانية

أثينا تتهم أنقرة بمحاولة تهريب 1130 مهاجرا للجزر اليونانية

اتهمت اليونان تركيا اليوم الاثنين بمحاولة إرسال نحو 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه خلال الأيام الثلاثة الماضية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:13+0000

2022-06-27T13:13+0000

2022-06-27T13:13+0000

أخبار تركيا اليوم

اليونان

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جاء ذلك في تصريحات لوزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية يانيس بلاكيوتاكيس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الوزير إن المهربين الأتراك حاولوا إنزال نحو 1130 لاجئا على الجزر اليونانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأوضح في مقابلة مع "ريل اف ام" وهي محطة إذاعية يونانية خاصة، أن السلطات اليونانية في الموانئ تمكنت من تحديد مواقع قوارب المهرّبين وأوقفتها في 24 حادثا منفصلا.وكانت السلطات اليونانية أعلنت في أيار/مايو، منع نحو 600 مهاجر خلال يوم واحد من الوصول إلى اليونان من تركيا عبر بحر إيجه.يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما بالبحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط​، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.

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أخبار تركيا اليوم, اليونان