https://arabic.sputniknews.com/20220627/أثينا-تتهم-أنقرة-بمحاولة-تهريب-1130-مهاجرا-للجزر-اليونانية-1064298987.html
أثينا تتهم أنقرة بمحاولة تهريب 1130 مهاجرا للجزر اليونانية
أثينا تتهم أنقرة بمحاولة تهريب 1130 مهاجرا للجزر اليونانية
اتهمت اليونان تركيا اليوم الاثنين بمحاولة إرسال نحو 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه خلال الأيام الثلاثة الماضية. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:13+0000
2022-06-27T13:13+0000
2022-06-27T13:13+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية يانيس بلاكيوتاكيس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الوزير إن المهربين الأتراك حاولوا إنزال نحو 1130 لاجئا على الجزر اليونانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأوضح في مقابلة مع "ريل اف ام" وهي محطة إذاعية يونانية خاصة، أن السلطات اليونانية في الموانئ تمكنت من تحديد مواقع قوارب المهرّبين وأوقفتها في 24 حادثا منفصلا.وكانت السلطات اليونانية أعلنت في أيار/مايو، منع نحو 600 مهاجر خلال يوم واحد من الوصول إلى اليونان من تركيا عبر بحر إيجه.يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما بالبحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تركيا-تستدعي-سفير-اليونان-بعد-تجمع-أنصار-حزب-العمال-حول-سفارتها-في-أثينا-1063055683.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أثينا تتهم أنقرة بمحاولة تهريب 1130 مهاجرا للجزر اليونانية
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اتهمت اليونان تركيا اليوم الاثنين بمحاولة إرسال نحو 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه خلال الأيام الثلاثة الماضية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية يانيس بلاكيوتاكيس، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الوزير إن المهربين الأتراك حاولوا إنزال نحو 1130 لاجئا على الجزر اليونانية
خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضح في مقابلة مع "ريل اف ام" وهي محطة إذاعية يونانية خاصة، أن السلطات اليونانية في الموانئ تمكنت من تحديد مواقع قوارب المهرّبين وأوقفتها في 24 حادثا منفصلا.
وكانت السلطات اليونانية أعلنت في أيار/مايو، منع نحو 600 مهاجر خلال يوم واحد من الوصول إلى اليونان من تركيا عبر بحر إيجه.
وأشار مصدر في وزارة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين القادمين من تركيا في الأشهر الأولى من هذا العام كان أعلى بنسبة 30 في المئة من الفترة نفسها في العام الماضي.
يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما بالبحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.
وفي صيف عام 2020، كانت اليونان وتركيا على شفا دخول صراع مسلح، حيث نُفذت تعبئة عامة للقوات المسلحة اليونانية، والسبب هو أن تركيا بدأت عمليات تنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة.