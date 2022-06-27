https://arabic.sputniknews.com/20220627/أثينا-ترفض-تهم-التجسس-ضد-مواطن-يوناني-اعتقل-في-تركيا-1064318012.html
أثينا ترفض تهم التجسس ضد مواطن يوناني اعتقل في تركيا
أثينا ترفض تهم التجسس ضد مواطن يوناني اعتقل في تركيا
أعلنت اليونان رفضها الاتهامات التي وجهتها السلطات التركية لأحد مواطنيها بالتجسس، واعتقلته على إثرها. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:06+0000
2022-06-27T19:06+0000
2022-06-27T19:06+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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ووفق تصريحات له، نقلتها صحيفة إيكاثيميريني اليونانية أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جيانيس أويكونومو، اليوم الاثنين، أن أثينا ترفض المزاعم الموجهة ضد مواطن يوناني تم اعتقاله بشأن أنشطة تجسس مزعومة وجمع معلومات عن الجيش التركي.وقال إن "أمبارا لا علاقة له بأي خدمة يونانية"، مضيفا أن وزارة الخارجية اليونانية تتابع عن كثب قضية أمبارا.وأوضحت الصحيفة أن محمد عمار أمبارا، مواطن يوناني من أصل سوري، قُبض عليه في 19 مايو / أيار، عندما سافر إلى غازي عنتاب غربي تركيا مع موظفه لشراء السجاد، حيث تعرض لهجوم من قبل مجهولين واحتُجز وفقًا لوسائل إعلام تركية.وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، قامت أثينا بثمانية مساع لوزارة الخارجية التركية في الفترة من 23 مايو إلى 23 يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/تركيا-تسليح-اليونان-للجزر-في-بحر-إيجة-طريق-مسدود-1063074201.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أثينا ترفض تهم التجسس ضد مواطن يوناني اعتقل في تركيا
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أعلنت اليونان رفضها الاتهامات التي وجهتها السلطات التركية لأحد مواطنيها بالتجسس، واعتقلته على إثرها.
ووفق تصريحات له، نقلتها صحيفة إيكاثيميريني
اليونانية أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، جيانيس أويكونومو، اليوم الاثنين، أن أثينا ترفض المزاعم الموجهة ضد مواطن يوناني تم اعتقاله بشأن أنشطة تجسس مزعومة وجمع معلومات عن الجيش التركي.
وقال إن "أمبارا لا علاقة له بأي خدمة يونانية"، مضيفا أن وزارة الخارجية اليونانية تتابع
عن كثب قضية أمبارا.
وأوضحت الصحيفة أن محمد عمار أمبارا، مواطن يوناني من أصل سوري، قُبض عليه في 19 مايو / أيار، عندما سافر إلى غازي عنتاب غربي تركيا مع موظفه لشراء السجاد، حيث تعرض لهجوم من قبل مجهولين واحتُجز وفقًا لوسائل إعلام تركية.
وقالت تقارير إعلامية إن عمار جمع معلومات عن وحدات حدودية عسكرية تركية، وجمع أيضًا بيانات عن السكان السوريين في تركيا وعن أنصار منظمة فتح الله الإرهابية (FETO)، التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليونانية، قامت أثينا بثمانية مساع لوزارة الخارجية التركية في الفترة من 23 مايو إلى 23 يونيو/حزيران.