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أردوغان يعلن اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في أضنة جنوبي تركيا
أردوغان يعلن اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في أضنة جنوبي تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في ولاية أضنة جنوبي البلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:51+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء: "اكتشفنا نفطا عالي الجودة في بئرين بولاية أضنة".وأشار الرئيس التركي إلى أن قيمة احتياطي النفط المكتشف في ولاية أضنة تقدر بمليار دولار.وكانت الحكومة التركية، أعلنت العام الماضي عن اكتشاف النفط بقضاء جزرة في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وبدء الإنتاج به بسعة إنتاجية تصل 400 برميل يوميا.وفي الأسابيع الماضية، منحت الحكومة شركة النفط التركية رخصة للتنقيب عن النفط في مدينة مانيسا غربي تركيا بادعاء اكتشاف احتياطي نفطي بالمنطقة.وفي السنوات الماضية زعمت الحكومة اكتشاف النفط والغاز الطبيعي منطقة تراقيا شمال غربي تركيا إلا أنها لم تبادر حتى الآن لاستخراجه.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أردوغان يعلن اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في أضنة جنوبي تركيا
18:51 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 18:52 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في ولاية أضنة جنوبي البلاد.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء: "اكتشفنا نفطا عالي الجودة في بئرين بولاية أضنة".
وأشار الرئيس التركي إلى أن قيمة احتياطي النفط المكتشف في ولاية أضنة تقدر بمليار دولار.
وأضاف أردوغان: "نريد مواصلة عملنا في 10 آبار من خلال حفر ثمانية آبار أخرى في نفس الحقل بالولاية".
وكانت الحكومة التركية، أعلنت العام الماضي عن اكتشاف النفط بقضاء جزرة في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، وبدء الإنتاج به بسعة إنتاجية تصل 400 برميل يوميا.
ومنحت الحكومة، الشهر الماضي، شركة النفط التركية رخصة للتنقيب عن النفط في حقول كان قد تم التنقيب فيها في سنوات ماضية بولايتي ماردين شرناق دون الحصول على احتياطي نفطي كاف.
وفي الأسابيع الماضية، منحت الحكومة شركة النفط التركية رخصة للتنقيب عن النفط في مدينة مانيسا غربي تركيا بادعاء اكتشاف احتياطي نفطي بالمنطقة.
وفي السنوات الماضية زعمت الحكومة
اكتشاف النفط والغاز الطبيعي منطقة تراقيا شمال غربي تركيا إلا أنها لم تبادر حتى الآن لاستخراجه.