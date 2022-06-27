https://arabic.sputniknews.com/20220627/أنصار-الله-اليمنية-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينتي-وقود-حاصلتين-على-تصاريح-أممية-1064322739.html
"أنصار الله" اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي وقود حاصلتين على تصاريح أممية
"أنصار الله" اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي وقود حاصلتين على تصاريح أممية
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أغسطس المقبل، باحتجازه... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر": "في خرق جديد للهدنة المعلن عنها ولزيادة معاناة اليمنيين، تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز سفينتي الديزل (سي هارت) 28,959 طناً و(برنيس خديجة) 28,775 طناً".وأضاف أن "احتجاز السفينتين رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/المجلس-الرئاسي-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بتهديد-فرص-تمديد-الهدنة-ويؤكد-أولوية-فتح-طرق-تعز-1064316518.html
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أخبار العالم العربي, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, سوق النفط
"أنصار الله" اليمنية تتهم التحالف باحتجاز سفينتي وقود حاصلتين على تصاريح أممية
21:21 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 21:24 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أغسطس المقبل، باحتجازه سفينتي وقود كانتا متجهتين إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر": "في خرق جديد للهدنة المعلن عنها ولزيادة معاناة اليمنيين، تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز سفينتي الديزل (سي هارت) 28,959 طناً و(برنيس خديجة) 28,775 طناً".
وأضاف أن "احتجاز السفينتين رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".
وانتقد المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، الأمم المتحدة بالقول إنها "لم تقم بأي تحرك إيجابي للحد من أعمال القرصنة"، على حد تعبيره.
وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية
الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.
وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية
السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.