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أوكرانيا تلغي اتفاقيتين مع روسيا تتعلقان بالأمن النووي
أوكرانيا تلغي اتفاقيتين مع روسيا تتعلقان بالأمن النووي
أعلنت وكالة التفتيش الحكومية لسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن إلغاء اتفاقيتين مع روسيا تتعلقان بالأمن النووي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:23+0000
2022-06-27T09:00+0000
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وأصدرت وكالة التفتيش الحكومية لسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا بيانا رسميا جاء فيه: "تنهي الدولة عددًا من الاتفاقيات مع روسيا في مجال الأمن والسلامة النووية".وبحسب البيان، فإن اتفاقية التعاون كانت موقعة بين وزارة حماية البيئة والسلامة النووية في أوكرانيا والرقابة الفيدرالية لروسيا للأمان النووي والإشعاعي (تم التوقيع عليها في فيينا في 19 سبتمبر 1996)، بالإضافة إلى اتفاقية لجنة تنظيم المنشآت النووية في أوكرانيا والرقابة الفيدرالية لروسيا بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال تنظيم الأمان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية التي وقعت في موسكو في 14 أغسطس 2002.وأرسلت نسخة من البيان إلى وزارة الخارجية الأوكرانية لإبلاغ جميع الأطراف بإنهاء هذه الاتفاقات الدولية.وسيطرت القوات العسكرية الروسية على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا، وذلك بعد معلومات عن استعدادت للقيام بأعمال إرهابية من قبل الجماعات المتطرفة الأوكرانية.
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أوكرانيا تلغي اتفاقيتين مع روسيا تتعلقان بالأمن النووي

08:23 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 27.06.2022)
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أعلنت وكالة التفتيش الحكومية لسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن إلغاء اتفاقيتين مع روسيا تتعلقان بالأمن النووي.
وأصدرت وكالة التفتيش الحكومية لسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا بيانا رسميا جاء فيه: "تنهي الدولة عددًا من الاتفاقيات مع روسيا في مجال الأمن والسلامة النووية".
وبحسب البيان، فإن اتفاقية التعاون كانت موقعة بين وزارة حماية البيئة والسلامة النووية في أوكرانيا والرقابة الفيدرالية لروسيا للأمان النووي والإشعاعي (تم التوقيع عليها في فيينا في 19 سبتمبر 1996)، بالإضافة إلى اتفاقية لجنة تنظيم المنشآت النووية في أوكرانيا والرقابة الفيدرالية لروسيا بشأن تبادل المعلومات والتعاون في مجال تنظيم الأمان في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية التي وقعت في موسكو في 14 أغسطس 2002.
وأرسلت نسخة من البيان إلى وزارة الخارجية الأوكرانية لإبلاغ جميع الأطراف بإنهاء هذه الاتفاقات الدولية.
وسيطرت القوات العسكرية الروسية على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا، وذلك بعد معلومات عن استعدادت للقيام بأعمال إرهابية من قبل الجماعات المتطرفة الأوكرانية.
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