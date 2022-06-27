https://arabic.sputniknews.com/20220627/أول-رد-من-الأمير-تشارلز-بشأن-قبول-3-ملايين-يورو-من-شيخ-قطري-1064303321.html

أول رد من الأمير تشارلز بشأن قبول 3 ملايين يورو من شيخ قطري

أول رد من الأمير تشارلز بشأن قبول 3 ملايين يورو من شيخ قطري

علق متحدثون باسم ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، على قبوله ملايين اليوروهات نقدا من شيخ قطري. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:55+0000

2022-06-27T13:55+0000

2022-06-27T13:55+0000

بريطانيا

أخبار الأمير تشارلز

العالم

قطر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056209372_0:139:1875:1193_1920x0_80_0_0_b23b420c52a158c1afbd85821d3222d6.jpg

وأكد ممثلو الأمير تشارلز أنه "تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة للحصول على المبالغ"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وذكر بيان صادر عن صندوق الأمير تشارلز الخيري، دار "كلارنس هاوس"، أن التبرعات الخيرية التي وردت من رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، انتقلت على الفور إلى إحدى جمعيات الأمير الخيرية، والتي نفذت الحوكمة المناسبة، وأكدت لنا أنه تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".من جانبها، قالت مفوضية المؤسسات الخيرية إنها ستدرس ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء بشأن التبرع المزعوم بقيمة 3 ملايين يورو، والتي حصل عليها الأمير تشارلز من رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم.وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت، أمس الأحد، أن رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، سلم ملايين اليوروهات نقدا للأمير تشارلز، في الفترة بين عامي 2011 و2015.وقيل إن الأمير تشارلز تسلم من السياسي القطري حقيبة تحتوي مليون يورو نقدا لمؤسسته الخيرية، كما حصل على المبلغ نفسه في رزم من الأوراق النقدية المعبأة في أكياس محمولة من البقالة الملكية المعروفة باسم "Fortnum & Mason".كما سلّم الشيخ القطري شخصيا مليون يورو نقدا إلى تشارلز خلال اجتماع خاص في دار "كلارنس هاوس" في عام 2015، حيث قام الأمير على الفور بتسليمها إلى مساعديه، الذين رتبوا لتحويل الأموال بالكامل إلى المؤسسة الخيرية.وفي المجموع، ورد أن تشارلز تلقى 3 ملايين يورو نقدا لمؤسسة أمير ويلز الخيرية من الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق لدولة قطر.ويعد الشيخ حمد بن جاسم شخصية مثيرة للجدل، وقد أقرّ في وقت سابق، بأنه في ظل رئاسته للحكومة القطرية موّلت قطر "ربما" الفرع السوري للقاعدة دون علمه، كما أُطلق عليه لقب "الرجل الذي اشترى لندن" بعد إشرافه على الشراء القطري لمتاجر هارودز وشارد والقرية الأولمبية.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/كاميلا-باركر-في-لقاء-نادر-علاقتني-مع-الأمير-تشارلز-أحيانا-مثل-مرور-السفن-في-الليل-1063911465.html

بريطانيا

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, أخبار الأمير تشارلز, العالم, قطر