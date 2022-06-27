https://arabic.sputniknews.com/20220627/أول-رد-من-الأمير-تشارلز-بشأن-قبول-3-ملايين-يورو-من-شيخ-قطري-1064303321.html
أول رد من الأمير تشارلز بشأن قبول 3 ملايين يورو من شيخ قطري
أول رد من الأمير تشارلز بشأن قبول 3 ملايين يورو من شيخ قطري
علق متحدثون باسم ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، على قبوله ملايين اليوروهات نقدا من شيخ قطري. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:55+0000
2022-06-27T13:55+0000
2022-06-27T13:55+0000
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وأكد ممثلو الأمير تشارلز أنه "تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة للحصول على المبالغ"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وذكر بيان صادر عن صندوق الأمير تشارلز الخيري، دار "كلارنس هاوس"، أن التبرعات الخيرية التي وردت من رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، انتقلت على الفور إلى إحدى جمعيات الأمير الخيرية، والتي نفذت الحوكمة المناسبة، وأكدت لنا أنه تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".من جانبها، قالت مفوضية المؤسسات الخيرية إنها ستدرس ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء بشأن التبرع المزعوم بقيمة 3 ملايين يورو، والتي حصل عليها الأمير تشارلز من رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم.وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت، أمس الأحد، أن رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، سلم ملايين اليوروهات نقدا للأمير تشارلز، في الفترة بين عامي 2011 و2015.وقيل إن الأمير تشارلز تسلم من السياسي القطري حقيبة تحتوي مليون يورو نقدا لمؤسسته الخيرية، كما حصل على المبلغ نفسه في رزم من الأوراق النقدية المعبأة في أكياس محمولة من البقالة الملكية المعروفة باسم "Fortnum & Mason".كما سلّم الشيخ القطري شخصيا مليون يورو نقدا إلى تشارلز خلال اجتماع خاص في دار "كلارنس هاوس" في عام 2015، حيث قام الأمير على الفور بتسليمها إلى مساعديه، الذين رتبوا لتحويل الأموال بالكامل إلى المؤسسة الخيرية.وفي المجموع، ورد أن تشارلز تلقى 3 ملايين يورو نقدا لمؤسسة أمير ويلز الخيرية من الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق لدولة قطر.ويعد الشيخ حمد بن جاسم شخصية مثيرة للجدل، وقد أقرّ في وقت سابق، بأنه في ظل رئاسته للحكومة القطرية موّلت قطر "ربما" الفرع السوري للقاعدة دون علمه، كما أُطلق عليه لقب "الرجل الذي اشترى لندن" بعد إشرافه على الشراء القطري لمتاجر هارودز وشارد والقرية الأولمبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/كاميلا-باركر-في-لقاء-نادر-علاقتني-مع-الأمير-تشارلز-أحيانا-مثل-مرور-السفن-في-الليل-1063911465.html
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بريطانيا, أخبار الأمير تشارلز, العالم, قطر
أول رد من الأمير تشارلز بشأن قبول 3 ملايين يورو من شيخ قطري
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علق متحدثون باسم ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، على قبوله ملايين اليوروهات نقدا من شيخ قطري.
وأكد ممثلو الأمير تشارلز أنه "تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة للحصول على المبالغ"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي".
وذكر بيان صادر عن صندوق الأمير تشارلز الخيري، دار "كلارنس هاوس"، أن التبرعات الخيرية التي وردت من رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، انتقلت على الفور إلى إحدى جمعيات الأمير الخيرية، والتي نفذت الحوكمة المناسبة، وأكدت لنا أنه تم اتباع جميع الإجراءات الصحيحة".
من جانبها، قالت مفوضية المؤسسات الخيرية إنها ستدرس ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء بشأن التبرع المزعوم بقيمة 3 ملايين يورو، والتي حصل عليها الأمير تشارلز من رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت، أمس الأحد، أن رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم، سلم ملايين اليوروهات نقدا للأمير تشارلز، في الفترة بين عامي 2011 و2015.
وقيل إن الأمير تشارلز تسلم من السياسي القطري حقيبة تحتوي مليون يورو نقدا لمؤسسته الخيرية، كما حصل على المبلغ نفسه في رزم من الأوراق النقدية المعبأة في أكياس محمولة من البقالة الملكية المعروفة باسم "Fortnum & Mason".
كما سلّم الشيخ القطري شخصيا مليون يورو نقدا إلى تشارلز خلال اجتماع خاص في دار "كلارنس هاوس" في عام 2015، حيث قام الأمير على الفور بتسليمها إلى مساعديه، الذين رتبوا لتحويل الأموال بالكامل إلى المؤسسة الخيرية.
وفي المجموع، ورد أن تشارلز تلقى 3 ملايين يورو نقدا لمؤسسة أمير ويلز الخيرية من الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء السابق لدولة قطر.
ويعد الشيخ حمد بن جاسم شخصية مثيرة للجدل، وقد أقرّ في وقت سابق، بأنه في ظل رئاسته للحكومة القطرية موّلت قطر "ربما" الفرع السوري للقاعدة دون علمه، كما أُطلق عليه لقب "الرجل الذي اشترى لندن" بعد إشرافه على الشراء القطري لمتاجر هارودز وشارد والقرية الأولمبية.