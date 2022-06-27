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https://arabic.sputniknews.com/20220627/إثيوبيا-تصدر-بيانا-بشأن-حادث-مقتل-جنود-بالجيش-السوداني-على-يد-مليشيات-محلية-وتوجه-طلبا-إلى-الخرطوم-1064308461.html
إثيوبيا تصدر بيانا بشأن حادث مقتل جنود بالجيش السوداني على يد مليشيات محلية وتوجه طلبا إلى الخرطوم
إثيوبيا تصدر بيانا بشأن حادث مقتل جنود بالجيش السوداني على يد مليشيات محلية وتوجه طلبا إلى الخرطوم
دعت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم الاثنين، "الحكومة السودانية إلى عدم التصعيد وضبط النفس"، بعد إعلان الجيش السوداني إعدام عدد من جنوده على يد الجيش... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:12+0000
2022-06-27T15:12+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
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وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، "تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات محلية، وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر قريبا".وأضاف البيان، "تأمل حكومة إثيوبيا من الحكومة السودانية ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد للحادث، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد الموقف".واتهم الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/السودان-إعدام-جنودنا-في-إثيوبيا-مرتبط-بمؤامرات-داخلية-1064302876.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تصدر بيانا بشأن حادث مقتل جنود بالجيش السوداني على يد مليشيات محلية وتوجه طلبا إلى الخرطوم

15:12 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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دعت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم الاثنين، "الحكومة السودانية إلى عدم التصعيد وضبط النفس"، بعد إعلان الجيش السوداني إعدام عدد من جنوده على يد الجيش الإثيوبي.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، "تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة مناوشات بين الجيش السوداني ومليشيات محلية، وسيتم فتح تحقيق في هذا الأمر قريبا".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
السودان: إعدام جنودنا في إثيوبيا مرتبط بمؤامرات داخلية
13:47 GMT
وأضاف البيان، "تأمل حكومة إثيوبيا من الحكومة السودانية ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد للحادث، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد الموقف".
وتابع أن "الحكومة الإثيوبية تعتقد أن الحادث كان متعمدا من أجل تقويض العلاقات العميقة بين شعبي إثيوبيا والسودان، وأن الحادث يهدف إلى عرقلة طريق إثيوبيا نحو السلام والتنمية".
واتهم الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في ما وصفه بأنه "تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".
وأعلن الجيش السوداني في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "التآمر الذي يحدث على حدود بلاده وما يُخطط له خلال الأيام المقبلة، يخرج من مشكاة واحدة".
وأضاف العميد الطاهر أبو هاجة في تعميم صحفي تعليقا علي إعدام الجيش الإثيوبي لسبعة جنود وأحد المواطنين السودانيين، إن ما يخطط له هناك (على الحدود) يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد، حسبما نقلت وكالة "سونا" السودانية.
وتابع المسؤول العسكري، أن هدف "هذه المؤامرات" هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها، مؤكدا أن هذه التحركات مرصودة و"ستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير الشعب وتماسك المنظومة الأمنية".
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