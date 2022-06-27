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https://arabic.sputniknews.com/20220627/إسرائيل-بن-غفير-يكشف-عن-خططه-حال-المشاركة-في-حكومة-بقيادة-نتنياهو-1064282458.html
إسرائيل.. بن غفير يكشف عن خططه حال المشاركة في حكومة بقيادة نتنياهو
إسرائيل.. بن غفير يكشف عن خططه حال المشاركة في حكومة بقيادة نتنياهو
قال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد أن يكون وزيرا في أي حكومة يشكلها زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود بنيامين... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:26+0000
2022-06-27T09:26+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في ظل غموض يكتنف العملية السياسية في إسرائيل بعد موافقة الائتلاف الحكومي على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.وقال بن غفير: "سمعت أن الليكود يتحدث عني بالفعل بشكل مختلف، الجميع يقول أنه من الشرعي أن أكون وزيرا".وأضاف النائب الإسرائيلي المثير للجدل: "كذلك أدرك نتنياهو بعد عام كامل معا في المعارضة أنني لست كما اعتقد الجميع".وحول خططه إذا أصبح عضوا في الائتلاف المقبل، قال بن غفير: "أريد أن أدفع نحو سن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين وحصانة جنود الجيش الإسرائيلي".وبن غفير معروف بعدائه الشديد للفلسطينيين، وتسبب في أكثر من مناسبة في تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات المقبلة التي يطمح في أن تعيده إلى السلطة مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/نتنياهو-لن-أجلس-مع-منصور-عباس-المعادي-لليهود-1064233215.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

إسرائيل.. بن غفير يكشف عن خططه حال المشاركة في حكومة بقيادة نتنياهو

09:26 GMT 27.06.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANAزعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / MENAHEM KAHANA
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قال عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد أن يكون وزيرا في أي حكومة يشكلها زعيم المعارضة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في ظل غموض يكتنف العملية السياسية في إسرائيل بعد موافقة الائتلاف الحكومي على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وقال بن غفير: "سمعت أن الليكود يتحدث عني بالفعل بشكل مختلف، الجميع يقول أنه من الشرعي أن أكون وزيرا".
وأضاف النائب الإسرائيلي المثير للجدل: "كذلك أدرك نتنياهو بعد عام كامل معا في المعارضة أنني لست كما اعتقد الجميع".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
نتنياهو: لن أجلس مع منصور عباس المعادي لليهود
أمس, 13:20 GMT
وحول خططه إذا أصبح عضوا في الائتلاف المقبل، قال بن غفير: "أريد أن أدفع نحو سن قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين وحصانة جنود الجيش الإسرائيلي".
وبن غفير معروف بعدائه الشديد للفلسطينيين، وتسبب في أكثر من مناسبة في تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو يعتزم خوض الانتخابات المقبلة التي يطمح في أن تعيده إلى السلطة مجددا.
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