https://arabic.sputniknews.com/20220627/إسرائيل-تسجل-أعلى-حصيلة-إصابات-بكورونا-منذ-3-أشهر-1064279470.html
إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 أشهر
إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 أشهر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت أعلى حصيلة للإصابات بمرض كوفيد-19 منذ 3 أشهر. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:31+0000
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سبوتنيك. تداولت وسائل إعلام نبأ تسجيل إسرائيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا لتكون بذلك الحصيلة الأعلى منذ 3 أشهر.تزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، دخول البلاد الموجة السادسة من كورونا وتسجيل ألف إصابة في الضفة الغربية وحدها يوم أمس السبت.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، تسجيل 10 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.وبحسب المعطيات التي نشرها موقع "واللا" العبري، من بين المرضى 168 تم إدخالهم إلى المستشفى في حالة وصفت بالحرجة، ما يمثل قفزة بنسبة 95% في غضون أسبوع.كما قفز إجمالي عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير بنسبة 55%، وبلغ أكثر من 55 ألف إصابة، من بينهم 8 وفيات، بحسب المصدر ذاته.وبلغ معدل الاختبارات الإيجابية 39% من بين إجمالي من أجروا الفحوصات، وهو أعلى نسبة تقريبا منذ تفشي الوباء أوائل 2020، وهو ما يمكن إرجاعه إلى حقيقة أن من يشعرون بالأعراض فقط هم من يخضعون لاختبارات كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 3 أشهر
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت أعلى حصيلة للإصابات بمرض كوفيد-19 منذ 3 أشهر.
سبوتنيك
. تداولت وسائل إعلام نبأ تسجيل إسرائيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا لتكون بذلك الحصيلة الأعلى منذ 3 أشهر.
تزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، دخول البلاد الموجة السادسة من كورونا وتسجيل ألف إصابة في الضفة الغربية وحدها يوم أمس السبت.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، تسجيل 10 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب المعطيات التي نشرها موقع "واللا
" العبري، من بين المرضى 168 تم إدخالهم إلى المستشفى في حالة وصفت بالحرجة، ما يمثل قفزة بنسبة 95% في غضون أسبوع.
كما قفز إجمالي عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير بنسبة 55%، وبلغ أكثر من 55 ألف إصابة، من بينهم 8 وفيات، بحسب المصدر ذاته.
وبلغ معدل الاختبارات الإيجابية 39% من بين إجمالي من أجروا الفحوصات، وهو أعلى نسبة تقريبا منذ تفشي الوباء أوائل 2020، وهو ما يمكن إرجاعه إلى حقيقة أن من يشعرون بالأعراض فقط هم من يخضعون لاختبارات كورونا.