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إضراب قضاة تونس يدخل أسبوعه الرابع
إضراب قضاة تونس يدخل أسبوعه الرابع
دخل إضراب القضاة في تونس، اليوم الاثنين، أسبوعه الرابع على التوالي، بعدما قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم أسبوعا آخر في إطار... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:23+0000
2022-06-27T07:23+0000
أخبار تونس اليوم
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ومساء أمس الأحد، حذرت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة)، في بيان، وزارة العدل من اتخاذ أي "إجراءات تعسفية" ضد القضاة على خلفية "نضالاتهم المشروعة".وأكدت التنسيقية "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي''، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.وشددت على أن ما سمتها "سياسة الترهيب الممنهجة" لن تثني القضاة "عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".وجاء البيان بعد إعلان وزارة العدل الاستمرار في تنفيذ الاقتطاع من أجور القضاة المضربين بالنسبة لشهر يونيو/حزيران وذلك ''عملا بقاعدة العمل المنجز'' بعد تمديد القضاة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي.ومنذ 6 يونيو/حزيران الجاري، دخل قضاة تونس في إضراب عن العمل، احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم مطلع الشهر ذاته، بتهم شملت ارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/العدل-التونسية-سنواصل-خصم-المرتبات-من-القضاة-المضربين-عن-العمل-1064224973.html
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أخبار تونس اليوم

إضراب قضاة تونس يدخل أسبوعه الرابع

07:23 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaبسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد
بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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دخل إضراب القضاة في تونس، اليوم الاثنين، أسبوعه الرابع على التوالي، بعدما قررت تنسيقية الهياكل القضائية تمديد تعليق العمل في جميع المحاكم أسبوعا آخر في إطار الاحتجاج على إعفاء رئيس الجمهورية عشرات القضاة من مهامهم.
ومساء أمس الأحد، حذرت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة)، في بيان، وزارة العدل من اتخاذ أي "إجراءات تعسفية" ضد القضاة على خلفية "نضالاتهم المشروعة".
وأكدت التنسيقية "استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي''، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
أمس, 11:57 GMT
وشددت على أن ما سمتها "سياسة الترهيب الممنهجة" لن تثني القضاة "عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".
وجاء البيان بعد إعلان وزارة العدل الاستمرار في تنفيذ الاقتطاع من أجور القضاة المضربين بالنسبة لشهر يونيو/حزيران وذلك ''عملا بقاعدة العمل المنجز'' بعد تمديد القضاة إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي.
ومنذ 6 يونيو/حزيران الجاري، دخل قضاة تونس في إضراب عن العمل، احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم مطلع الشهر ذاته، بتهم شملت ارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
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