https://arabic.sputniknews.com/20220627/إضراب-موظفي-الإدارة-العامة-في-لبنان-يدخل-أسبوعه-الثالث---1064314059.html

إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان يدخل أسبوعه الثالث

إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان يدخل أسبوعه الثالث

دخل إضراب موظفي الإدارة العامة في لبنان أسبوعه الثالث، وسط عجز الدولة عن تقديم حلول لهذا الملف الذي بات يهدد جميع مرافق القطاع العام في البلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T17:57+0000

2022-06-27T17:57+0000

2022-06-27T17:57+0000

العالم العربي

اقتصاد

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104053/01/1040530159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c96b57631bb8d060f88911ed78c00ba6.jpg

ويعاني موظفو القطاع العام من انهيار قيمة رواتبهم بشكل كبير وسط خسارة الليرة اللبنانية لأكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي بفعل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان.وتقول رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ"سبوتنيك" إن الموظف في الإدارة العامة يمر بمعضلة ومشكلة كبيرة، وهي انهيار قيمة الرواتب إلى ما دون الـ 5%، كل النفقات بالدولار وحتى خدمات الدولة رفعت أسعارها، وبقي الموظف في هذا البلد يعمل بدون أجر".وطالبت نصر بقسائم بنزين للتنقل إلى العمل، لافتة إلى أن "الدولة تستطيع احتساب حاجة الموظف للانتقال من منزله إلى عمله هناك داتا (بيانات) للموظفين، ونريد تغطية صحية شاملة لأن الموظف اليوم غير قادر على الذهاب إلى الطبيب وليس فقط إلى المستشفى، الموظف بحاجة إلى تغطية صحية كاملة، بالإضافة إلى الرواتب التي تدنت لأن ارتفاع الأسعار تجاوز حتى ارتفاع سعر صرف الدولار بكثير من دون رقابة واهتمام، والموظف غير قادر على ممارسة مهامه".كما أوضحت أنه "اليوم نطالب الدولة ونقول لها إن الموظف الذي يشكل عماد هذا البلد، والإدارة العامة هي التي تسير الأمور في البلد، وبدليل علت صرخات الجميع عندما أعلنا الإضراب، والموظف حقه أن يعمل بأجر وهو حق إنساني ودستوري بكل المقاييس".وشددت نصر على أن "التحريض على إضرابنا لن ينفع، هناك عجز عند الموظف ليستجيب لنداء تعليق الإضراب".وأشارت نصر إلى أن "الوضع غير مقبول أبداً، ونحن غير قادرين للاستجابة إلى أي نداء وجعنا كبير، على مفاعيل إضرابنا، على كل مواطن، إنما هذا الأمر ليس بيدنا حيله، على الدولة أن تحل ولديها القدرة على ذلك، واجباتنا أيضاً أن نحل ولكن ليس لدينا القدرة على الحل وهذا هو الفارق بيننا وبين الدولة لأنها لديها موارد كبيرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220627/سياسي-لبناني-عملية-تأليف-الحكومة-ليست-سهلة-والاتصالات-الجدية-تبدأ-اليوم--1064308054.html

https://arabic.sputniknews.com/20220627/باسيل-شركة-ألفاريز-أصبحت-مستعدة-للتدقيق-الجنائي-بالمصرف-المركزي-1064279887.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اقتصاد, أخبار لبنان