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https://arabic.sputniknews.com/20220627/إعلام-بايدن-سيعلن-تمديد-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بولندا-خلال-قمة-الناتو-1064324636.html
إعلام: بايدن سيعلن تمديد الوجود العسكري الأمريكي في بولندا خلال قمة الناتو
إعلام: بايدن سيعلن تمديد الوجود العسكري الأمريكي في بولندا خلال قمة الناتو
يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإعلان عن تمديد الوجود العسكري لبلاده في بولندا، خلال قمة الناتو المقرر إقامتها الثلاثاء في مدريد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T22:54+0000
2022-06-27T22:54+0000
جو بايدن
الناتو
بولندا
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واشنطن – سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".وأضاف التقرير أن بايدن قد يعلن أيضًا عن "إضافة سفينتين أخرتين إلى تواجد البحرية الأمريكية في محطة روتا البحرية في إسبانيا".
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جو بايدن, الناتو, بولندا

إعلام: بايدن سيعلن تمديد الوجود العسكري الأمريكي في بولندا خلال قمة الناتو

22:54 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
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يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإعلان عن تمديد الوجود العسكري لبلاده في بولندا، خلال قمة الناتو المقرر إقامتها الثلاثاء في مدريد.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "بايدن سيعلن عن تمديد الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في بولندا أثناء وجوده في مدريد لحضور قمة زعماء الناتو".
وأضافت أنه "من المقرر أن يكشف بايدن النقاب عن التمديد، بالإضافة إلى تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في دول البلطيق، كجزء من رحلته إلى أوروبا لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف التقرير أن بايدن قد يعلن أيضًا عن "إضافة سفينتين أخرتين إلى تواجد البحرية الأمريكية في محطة روتا البحرية في إسبانيا".
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