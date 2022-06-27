https://arabic.sputniknews.com/20220627/إعلام-مليون-ناخب-أمريكي-حولوا-وجهتهم-إلى-الحزب-الجمهوري-بسبب-سياسات-بايدن-1064311472.html

إعلام: مليون ناخب أمريكي حولوا وجهتهم إلى الحزب الجمهوري بسبب سياسات بايدن

إعلام: مليون ناخب أمريكي حولوا وجهتهم إلى الحزب الجمهوري بسبب سياسات بايدن

قالت تقارير إعلامية إن أكثر من مليون ناخب حولوا تسجيلهم من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري، بسبب سياسات الرئيس جو بايدن. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T16:18+0000

2022-06-27T16:18+0000

2022-06-27T16:18+0000

جو بايدن

الكونغرس الأمريكي

الحزب الجمهوري

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ووفقا لـ فوكس نيوز، فقد حول أكثر من مليون ناخب أمريكي انتماءهم الحزبي إلى الحزب الجمهوري على مدار الإثني عشر شهرًا الماضية، مما رسم صورة قاتمة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.ويستفيد الحزب الجمهوري بشكل أكبر في ضواحي المدن الكبيرة والمتوسطة، حيث يعاني الناخبون الذين دعموا الرئيس جو بايدن في عام 2020 من التضخم ويزداد انتقادهم للقضايا الاجتماعية الديمقراطية.وفي حين أنه ليس المسمار الأخير في نعش الديمقراطيين، فإن اتجاه الناخبين هو مؤشر آخر على أن الجمهوريين سيحققون مكاسب كبيرة في الكونغرس وحكومات الولايات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر.وقد سارعت إدارة بايدن جاهدة لمعالجة ارتفاع أسعار الغاز، فضلا عن التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما في حين لا يظهر أي علامات على تباطؤه.وقد كتب النائب رو خانا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، في مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من شهر يونيو: "أنا أؤيد جهود الرئيس، لكننا بحاجة إلى رؤية أكثر جرأة وعملًا أسرع".وأضاف: "للوفاء باللحظة، يجب على السيد بايدن تشكيل فريق عمل طارئ مخول لخفض الأسعار ومعالجة النقص، نحن بحاجة إلى تعبئة شاملة، وليس فقط بضع مبادرات مخصصة تتفاعل مع العناوين الرئيسية".

https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يحصل-على-أدنى-مستوى-شعبية-له-منذ-توليه-الحكم-1062683086.html

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جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, الحزب الجمهوري