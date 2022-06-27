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إيران.. تعيين الرئيس السابق لرعاية المصالح في مصر متحدثا جديدا للخارجية
إيران.. تعيين الرئيس السابق لرعاية المصالح في مصر متحدثا جديدا للخارجية
عينت إيران متحدثا جديدا لوزارة الخارجية خلفا للمتحدث الحالي سعيد خطيب زاده، حسبما أعلن الأخير في إيجاز صحفي اليوم الاثنين. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:43+0000
2022-06-27T07:43+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده إن هذا المؤتمر هو الأخير له كمتحدث، وقد تم تعيين رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية السابق في مصر، ناصر كنعاني، بمنصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.وبهذا القرار يعتبر ناصر كنعاني هو المتحدث الثالث عشر الذي يتسلم الإدارة الإعلامية في الخارجية الإيرانية ومنصب المتحدث.وفي أبريل/نيسان 2018 تولى كنعاني منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، خلفا للسفير محمد محموديان.وكنعاني الذي يتحدث العربية بطلاقة، هو دبلوماسي مخضرم سبق أن تولى مناصب دبلوماسية عديدة، بما في ذلك منصب المساعد لوزير الخارجية الإيرانية لشؤون العراق، ورئيس لجنة العراق في الخارجية، وقائم بأعمال السفير الإيراني في الاْردن.يشار إلى أن خطيب زاده يشغل منصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية منذ أغسطس/آب 2020 خلفا لعباس موسوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/خطيب-زاده-بذلنا-جهودا-كبيرة-لإحياء-الاتفاق-النووي-لكن-واشنطن-خذلت-المساعي-1063891419.html
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إيران, أخبار إيران

إيران.. تعيين الرئيس السابق لرعاية المصالح في مصر متحدثا جديدا للخارجية

07:43 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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عينت إيران متحدثا جديدا لوزارة الخارجية خلفا للمتحدث الحالي سعيد خطيب زاده، حسبما أعلن الأخير في إيجاز صحفي اليوم الاثنين.
طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده إن هذا المؤتمر هو الأخير له كمتحدث، وقد تم تعيين رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية السابق في مصر، ناصر كنعاني، بمنصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
وبهذا القرار يعتبر ناصر كنعاني هو المتحدث الثالث عشر الذي يتسلم الإدارة الإعلامية في الخارجية الإيرانية ومنصب المتحدث.
وفي أبريل/نيسان 2018 تولى كنعاني منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، خلفا للسفير محمد محموديان.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
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وكنعاني الذي يتحدث العربية بطلاقة، هو دبلوماسي مخضرم سبق أن تولى مناصب دبلوماسية عديدة، بما في ذلك منصب المساعد لوزير الخارجية الإيرانية لشؤون العراق، ورئيس لجنة العراق في الخارجية، وقائم بأعمال السفير الإيراني في الاْردن.
يشار إلى أن خطيب زاده يشغل منصب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية منذ أغسطس/آب 2020 خلفا لعباس موسوي.
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