https://arabic.sputniknews.com/20220627/إيران-تقدم-طلبا-للحصول-على-عضوية-في-البريكس-1064318347.html
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:16+0000
2022-06-27T19:16+0000
2022-06-27T19:36+0000
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للحصول على عضوية في "بريكس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريكس, البريكس
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
19:16 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للحصول على عضوية في "بريكس".
"أعلن وزير الخارجية الإيراني عن طلبه للعضوية... دعا الرئيس الصيني الرئيس (إبراهيم) رئيسي، وحضر وألقى كلمة. آمل أن نتمكن من الاستمرار في الاستفادة، وأن تضيف بريكس قيمة لنا"
سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية