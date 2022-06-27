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إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
https://arabic.sputniknews.com/20220627/إيران-تقدم-طلبا-للحصول-على-عضوية-في-البريكس-1064318347.html
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:16+0000
2022-06-27T19:36+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للحصول على عضوية في "بريكس".
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إيران تقدم طلبا للحصول على عضوية في مجموعة "بريكس"

19:16 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 27.06.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، تقديمها طلبا رسميا للحصول على عضوية في مجموعة دول "بريكس"، مؤكدة أن انضمامها للمجموعة سيضيف قيمة للبلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للحصول على عضوية في "بريكس".

"أعلن وزير الخارجية الإيراني عن طلبه للعضوية... دعا الرئيس الصيني الرئيس (إبراهيم) رئيسي، وحضر وألقى كلمة. آمل أن نتمكن من الاستمرار في الاستفادة، وأن تضيف بريكس قيمة لنا"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي
سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية
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