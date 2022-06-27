https://arabic.sputniknews.com/20220627/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تسرب-الغاز-السام-في-مدينة-العقبة-الأردنية-إلى-10-قتلى-وأكثر-من-250-مصابا-1064312589.html

ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا

أعلن الأمن العام في الأردن، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع ضحايا حادث تسرب الغاز من صهريج في مدينة العقبة، إلى10 قتلى وإصابة 251 آخرين. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T16:37+0000

2022-06-27T16:37+0000

2022-06-27T16:37+0000

أخبار الأردن

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".وافتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220627/التلفزيون-الأردني-مقتل-4-وإصابة-70-شخصا-جراء-تسرب-غاز-سام-من-صهريج-في-ميناء-العقبة-1064309399.html

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أخبار الأردن