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كارثة الغاز السام بالأردن... الرياح تمنع التمدد ورئيس الوزراء يسرع إلى مكان الحادث
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تسرب-الغاز-السام-في-مدينة-العقبة-الأردنية-إلى-10-قتلى-وأكثر-من-250-مصابا-1064312589.html
ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا
أعلن الأمن العام في الأردن، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع ضحايا حادث تسرب الغاز من صهريج في مدينة العقبة، إلى10 قتلى وإصابة 251 آخرين. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:37+0000
2022-06-27T16:37+0000
أخبار الأردن
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".وافتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/التلفزيون-الأردني-مقتل-4-وإصابة-70-شخصا-جراء-تسرب-غاز-سام-من-صهريج-في-ميناء-العقبة-1064309399.html
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أخبار الأردن

ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا

16:37 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الأمن العام في الأردن، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع ضحايا حادث تسرب الغاز من صهريج في مدينة العقبة، إلى10 قتلى وإصابة 251 آخرين.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
التلفزيون الأردني: مقتل 4 وإصابة 70 شخصا جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة
15:32 GMT
وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".
وافتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.
ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.
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