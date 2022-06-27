https://arabic.sputniknews.com/20220627/استراتيجية-جديدة-تجر-أعضاء-الحلف-الأطلسي-إلى-حرب-1064293693.html
استراتيجية جديدة تجر أعضاء الحلف الأطلسي إلى حرب
استراتيجية جديدة تجر أعضاء الحلف الأطلسي إلى حرب
أشارت سيناتورة روسية إلى خطورة الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن يتبناها حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع قادة الحلف في مدريد في الفترة 28 – 30 يونيو/حزيران. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T11:20+0000
2022-06-27T11:20+0000
2022-06-27T11:20+0000
رصد عسكري
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وتحدد الاستراتيجية الجديدة مهمة حلف شمال الأطلسي الرئيسية في حماية سيادة الدول الأعضاء وسلامة ووحدة أراضيها، حسب مصادر إعلامية إسبانية. ومن أجل ذلك يجب أن ينشر أعضاء الحلف قوات وبوارج وطائرات حربية في مناطق محددة في حال واجهت "خطر الهجوم".ونبهت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي إلى خطورة الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن يتبناها حلف شمال الأطلسي كإستراتيجية هجومية تهدد السلام والأمن الدوليين.وقالت كوفيتيدي لـ"سبوتنيك": إن "استراتيجية حلف شمال الأطلسي الجديدة تجرّ الدول الأعضاء إلى حرب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
استراتيجية جديدة تجر أعضاء الحلف الأطلسي إلى حرب
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أشارت سيناتورة روسية إلى خطورة الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن يتبناها حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع قادة الحلف في مدريد في الفترة 28 – 30 يونيو/حزيران.
وتحدد الاستراتيجية الجديدة مهمة حلف شمال الأطلسي الرئيسية في حماية سيادة الدول الأعضاء وسلامة ووحدة أراضيها، حسب مصادر إعلامية إسبانية. ومن أجل ذلك يجب أن ينشر أعضاء الحلف قوات وبوارج وطائرات حربية في مناطق محددة في حال واجهت "خطر الهجوم".
ونبهت السيناتورة الروسية أولغا كوفيتيدي إلى خطورة الاستراتيجية الجديدة التي يجب أن يتبناها حلف شمال الأطلسي كإستراتيجية هجومية تهدد السلام والأمن الدوليين.
وقالت
كوفيتيدي لـ"سبوتنيك": إن "استراتيجية حلف شمال الأطلسي الجديدة تجرّ الدول الأعضاء إلى حرب".