https://arabic.sputniknews.com/20220627/الأمن-العام-الأردني-إصابة-45-شخصا-من-الشرطة-والدفاع-المدني-خلال-تعاملهم-مع-حادث-العقبة-1064319978.html
الأمن العام الأردني: إصابة 45 شخصا من الشرطة والدفاع المدني خلال تعاملهم مع حادث العقبة
الأمن العام الأردني: إصابة 45 شخصا من الشرطة والدفاع المدني خلال تعاملهم مع حادث العقبة
أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، إصابة 45 شخصا، من الأمن العام والشرطة والدفاع المدني، خلال تعاملهم مع حادث تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T19:54+0000
2022-06-27T19:54+0000
2022-06-27T19:54+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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عمان - سبوتنيك. وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في بيان، إن هناك "45 إصابة بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة".وأشار الناطق الإعلامي إلى أن العمل جار للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة الأردنية، وكافة الجهات المعنية.وبيّن أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني، تعاملت مع الحدث وقامت بنقل المصابين.من جانبه، أعلن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات ارتفاع ضحايا حادث العقبة إلى 12 وفاة و260 إصابة، موضحا أن المتوفين جراء الحادث هم 8 أردنيين و4 من جنسيات أخرى.وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الحكومة-الأردنية-تنفي-وقوع-تسرب-غاز-ثان-في-ميناء-العقبة-1064317861.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
الأمن العام الأردني: إصابة 45 شخصا من الشرطة والدفاع المدني خلال تعاملهم مع حادث العقبة
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أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، إصابة 45 شخصا، من الأمن العام والشرطة والدفاع المدني، خلال تعاملهم مع حادث تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في ميناء العقبة.
عمان - سبوتنيك. وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام في بيان، إن هناك "45 إصابة بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة".
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن العمل جار للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة الأردنية
، وكافة الجهات المعنية.
وبيّن أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني، تعاملت مع الحدث وقامت بنقل المصابين.
من جانبه، أعلن المركز الوطني الأردني للأمن وإدارة الأزمات ارتفاع ضحايا حادث العقبة إلى 12 وفاة و260 إصابة، موضحا أن المتوفين جراء الحادث هم 8 أردنيين و4 من جنسيات أخرى.
وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين
إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".