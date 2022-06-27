الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متهما بهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول
10:57 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 27.06.2022)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، القبض على عضو بإحدى خلايا تنظيم "داعش"، متورط في الهجوم على أحد الملاهي الليلية في إسطنبول، حيث قُتل 39 شخصا.
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي "في إطار تحقيق هيئة التحقيق الروسية في داغستان في قضة جنائية وفقا للقسم الأول من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي (المشاركة في نشاط إرهابي)، تم القبض على المواطن الروسي عبد الرحمنوف عبد الرحمن بديروفيتش، والذي يعد أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)".
وأشار البيان إلى قيام المواطن بتحويل أموال لاشخاص يشتبه في ممارستهم أعمال إرهابية... وأنه تم استخدام الأموال التي قام عبد الرحمنوف بتحويلها إليهم في ارتكاب هجوم إرهابي ليلة 1 كانون الثاني/يناير 2017 في ملهى "رينا" الليلي في مدينة إسطنبول، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا بينهم مواطنة روسية.
وأشار البيان إلى قيام المواطن بتحويل أموال لاشخاص يشتبه في ممارستهم أعمال إرهابية... وأنه تم استخدام الأموال التي قام عبد الرحمنوف بتحويلها إليهم في ارتكاب هجوم إرهابي ليلة 1 كانون الثاني/يناير 2017 في ملهى "رينا" الليلي في مدينة إسطنبول، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا بينهم مواطنة روسية.