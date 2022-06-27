عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الإمارات-تقترح-على-روسيا-المساعدة-في-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا--1064280073.html
الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة اقترحوا على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى مع... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:38+0000
2022-06-27T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a1f4038e1057317513b8f8c3c82a183d.jpg
وأضاف المصدر: "اقترح ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى المحتجزين الذين تم أسرهم".وأكد المصدر أن المقترحات المقدمة من خلال وساطة الإمارات ستؤخذ في عين الاعتبار من قبل موسكو بعد وضع قوائم بأسماء أسرى الحرب من الجانب الأوكراني.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/البحث-عن-قادة-للمرتزقة-الأجانب-بين-الأسرى-الأوكرانيين-1063704532.html
https://arabic.sputniknews.com/20220607/عدد-الأسرى-الأوكرانيين-يرتفع-إلى-6489-1063217074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_da38dea6da40c7fae101de20f1112d3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

08:38 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة اقترحوا على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.
وأضاف المصدر: "اقترح ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى المحتجزين الذين تم أسرهم".
وأكد المصدر أن المقترحات المقدمة من خلال وساطة الإمارات ستؤخذ في عين الاعتبار من قبل موسكو بعد وضع قوائم بأسماء أسرى الحرب من الجانب الأوكراني.
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
16 يونيو, 11:13 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عدد الأسرى الأوكرانيين يرتفع إلى 6489
7 يونيو, 12:13 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала