https://arabic.sputniknews.com/20220627/الإمارات-تقترح-على-روسيا-المساعدة-في-تبادل-الأسرى-مع-أوكرانيا--1064280073.html
الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة اقترحوا على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى مع... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:38+0000
2022-06-27T08:38+0000
2022-06-27T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a1f4038e1057317513b8f8c3c82a183d.jpg
وأضاف المصدر: "اقترح ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى المحتجزين الذين تم أسرهم".وأكد المصدر أن المقترحات المقدمة من خلال وساطة الإمارات ستؤخذ في عين الاعتبار من قبل موسكو بعد وضع قوائم بأسماء أسرى الحرب من الجانب الأوكراني.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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https://arabic.sputniknews.com/20220607/عدد-الأسرى-الأوكرانيين-يرتفع-إلى-6489-1063217074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الإمارات تقترح على روسيا المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا
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أكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن ممثلين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة اقترحوا على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.
وأضاف المصدر: "اقترح ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في أوكرانيا، على الجانب الروسي المساعدة في تبادل الأسرى المحتجزين الذين تم أسرهم".
وأكد المصدر أن المقترحات المقدمة من خلال وساطة الإمارات ستؤخذ في عين الاعتبار من قبل موسكو بعد وضع قوائم بأسماء أسرى الحرب من الجانب الأوكراني.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.