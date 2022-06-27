https://arabic.sputniknews.com/20220627/الاتحاد-الأوروبي-قلق-بشأن-الوضع-على-الحدود-المغربية---الإسبانية-1064298881.html
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية - الإسبانية
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية - الإسبانية
قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، اليوم الاثنين، إن الكتلة تشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات والإصابات عند معبر... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:10+0000
2022-06-27T13:10+0000
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موسكو- سبوتنيك. تجمع نحو ألفي مهاجر يوم الجمعة، على الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، وبحسب ما ورد كان المهاجرون مسلحين بالعصي والخطافات التي استخدموها ضد ضباط الأمن.وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، لقي أربعة ضباط أمن و45 مهاجرا مصرعهم في الاشتباكات الحدودية، وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد توفي 27 مهاجرا، وقالت مدريد إن 133 مهاجرا دخلوا مليلية.وقالت نبيلة مصرالي في إحاطة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: "نحن على اتصال بالسلطات المغربية بالطبع لفهم الظروف التفصيلية لهذا الوضع بوضوح، كما أننا ننسق عن كثب مع السلطات الإسبانية أيضا".وأشارت إلى أن أعمال العنف والوفيات عند المعبر الحدودي المغربي الإسباني تشكل "مصدر قلق بالغ". كما أعربت عن تعازيها لأسر المهاجرين وضباط الأمن الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا على الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مدريد-تحمل-مافيات-الإتجار-بالبشر-مسؤولية-مقتل-18-مهاجرا-1064201702.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية - الإسبانية
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قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، اليوم الاثنين، إن الكتلة تشعر بقلق بالغ إزاء الوفيات والإصابات عند معبر مليلية الحدودي، وتظل على اتصال وثيق بالسلطات الإسبانية والمغربية.
موسكو- سبوتنيك
. تجمع نحو ألفي مهاجر يوم الجمعة، على الحدود المغربية الإسبانية في مليلية، وبحسب ما ورد كان المهاجرون مسلحين بالعصي والخطافات التي استخدموها ضد ضباط الأمن.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، لقي أربعة ضباط أمن و45 مهاجرا
مصرعهم في الاشتباكات الحدودية، وفقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد توفي 27 مهاجرا، وقالت مدريد إن 133 مهاجرا دخلوا مليلية.
وقالت نبيلة مصرالي في إحاطة منتصف النهار للمفوضية الأوروبية: "نحن على اتصال بالسلطات المغربية
بالطبع لفهم الظروف التفصيلية لهذا الوضع بوضوح، كما أننا ننسق عن كثب مع السلطات الإسبانية أيضا".
وأشارت إلى أن أعمال العنف والوفيات عند المعبر الحدودي المغربي الإسباني تشكل "مصدر قلق بالغ". كما أعربت عن تعازيها لأسر المهاجرين وضباط الأمن الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا على الحدود.