https://arabic.sputniknews.com/20220627/البنك-المركزي-العراقي-يعلن-زيادة-احتياطياته-من-الذهب-بنسبة-35-لتتجاوز-130-طنا-1064311130.html
البنك المركزي العراقي يعلن زيادة احتياطياته من الذهب بنسبة 35% لتتجاوز 130 طنا
البنك المركزي العراقي يعلن زيادة احتياطياته من الذهب بنسبة 35% لتتجاوز 130 طنا
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطاته من الذهب إلى أكثر من 130 طنا متقدما 10 مراتب في جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T16:12+0000
2022-06-27T16:12+0000
2022-06-27T16:12+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101365/82/1013658245_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_e0adfded2f2f05df4cdf431faabd7bed.jpg
بغداد - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي، في بيان، إن "العراق تقدم عشرة مراتب ضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه 130.39 طنا، في المرتبة الثلاثين عالميا والمرتبة الرابعة عربيا".وأكّد البنك المركزي العراقي، "شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته"، لافتا إلى أن "هذه الزيادة جاءت في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".وأعلن البنك المركزي العراقي، في شباط /فبراير الماضي، ارتفاع احتياطياته من الذهب والعملة الصعبة.وقال نائب محافظ البنك إحسان الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة شهدت ارتفاعا مستقرا منذ اكثر من عام متأثرة بالإجراءات المتوازنة للسياسة النقدية تجاوزت معه حاجز 64 مليار دولار مطلع شهر شباط/فبراير 2022، كما تجاوزت موجودات الذهب في حيازة البنك المركزي 96 طنا ضمن الاحتياطيات".وأضاف، أن "البنك المركزي مستمر في منهج دعم المصارف لتوسيع فرص التنمية في البلاد وتقليص فجوة التمويل".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/المركزي-العراقي-يتعهد-بدعم-المصارف-وتذليل-المصاعب-أمامها-1064302552.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101365/82/1013658245_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_cb6823c731c355f644ce6da5f6c4c9d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
البنك المركزي العراقي يعلن زيادة احتياطياته من الذهب بنسبة 35% لتتجاوز 130 طنا
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، ارتفاع احتياطاته من الذهب إلى أكثر من 130 طنا متقدما 10 مراتب في جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب.
بغداد - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي
، في بيان، إن "العراق تقدم عشرة مراتب ضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه 130.39 طنا، في المرتبة الثلاثين عالميا والمرتبة الرابعة عربيا".
وأكّد البنك المركزي العراقي، "شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من 34 طنا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته"، لافتا إلى أن "هذه الزيادة جاءت في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".
وأعلن البنك المركزي العراقي، في شباط /فبراير الماضي، ارتفاع احتياطياته من الذهب والعملة الصعبة.
وقال نائب محافظ البنك إحسان الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "احتياطيات البنك المركزي
من العملة الصعبة شهدت ارتفاعا مستقرا منذ اكثر من عام متأثرة بالإجراءات المتوازنة للسياسة النقدية تجاوزت معه حاجز 64 مليار دولار مطلع شهر شباط/فبراير 2022، كما تجاوزت موجودات الذهب في حيازة البنك المركزي 96 طنا ضمن الاحتياطيات".
وأضاف، أن "البنك المركزي مستمر في منهج دعم المصارف لتوسيع فرص التنمية في البلاد وتقليص فجوة التمويل".