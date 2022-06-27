https://arabic.sputniknews.com/20220627/البيت-الأبيض-الخزانة-الأمريكية-تعتزم-إصدار-مرسوم-بمنع-استيراد-الذهب-الروسي--1064282010.html

البيت الأبيض: الخزانة الأمريكية تعتزم إصدار مرسوم بمنع استيراد الذهب الروسي

البيت الأبيض: الخزانة الأمريكية تعتزم إصدار مرسوم بمنع استيراد الذهب الروسي

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر مرسوما يحظر واردات الذهب والمعادن الثمينة من روسيا. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T09:22+0000

2022-06-27T09:22+0000

2022-06-27T09:22+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

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وجاء في بيان البيت الأبيض: "فرض عقوبات جديدة مهم لزيادة تكثيف الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا".وأضاف: "قادة مجموعة الـ7 مصممون على الحد من عائدات روسيا، بما في ذلك من الذهب، ثاني أكبر صادرات روسيا بعد الطاقة. وستتخذ الولايات المتحدة عدة إجراءات رئيسية لتنفيذ هذه الالتزامات. وستصدر وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة، ما سيمنع المشاركة الروسية في سوق الذهب الرسمي".وتابع بيان البيت الأبيض: "في غضون بضعة أشهر، والصادرات من الولايات المتحدة إلى روسيا، بما في ذلك التكنولوجيات الهامة للغاية اللازمة للحفاظ على القوات المسلحة، انخفضت بنحو 97%. واردات السلع من جميع أنحاء العالم إلى روسيا قد تنخفض بنسبة 40%".وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد أكد في مقابلة مع قناة "زي دي إف" التلفزيونية صباح اليوم الاثنين، إن قرار فرض حظر على الذهب المستورد من روسيا تجب مناقشته في دوائر الاتحاد الأوروبي، لذلك لن تستطيع مجموعة الـ7 اتخاذ هذا القرار.وأضاف: "نحن نناقش هذه القضية. وينبغي أيضا مناقشة هذه المسألة في دوائر الاتحاد الأوروبي ".أكدت وسائل إعلام غربية في وقت سابق، قيام سويسرا باستيراد 3 أطنان من الذهب الروسي، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس.وبحسب "بلومبرغ"، فقد تم شحن أكثر من 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في شهر مايو/أيار، وفقًا لبيانات من إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية. هذه هي أول شحنة بين البلدين منذ فبراير/شباط الماضي.واعتبرت صحيفة "بلومبرغ" في تقريرها المنشور اليوم، أن هذه الشحنة تمثل تغيرا في مفهوم محاربة السبائك الروسية، التي اعتبرت من "المحرمات" بعد الأزمة الأوكرانية.

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