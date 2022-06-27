https://arabic.sputniknews.com/20220627/البيت-الأبيض-بايدن-يخطط-لزيادة-الرسوم-الجمركية-على-570-مجموعة-من-السلع-الروسية-1064282347.html
البيت الأبيض: بايدن يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية
البيت الأبيض: بايدن يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية
قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن زيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية بقيمة 2.3 مليار دولار. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:26+0000
2022-06-27T09:26+0000
2022-06-27T09:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الرئيس في بيان "أعلن الرئيس بايدن أيضًا أنه، وفقًا لإلغاء الكونغرس للوضع التجاري لروسيا في الولايات المتحدة، ستطبق الولايات المتحدة معدل تعريفة أعلى على أكثر من 570 مجموعة من المنتجات الروسية بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبًا".وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة روسيا على "الاستفادة اقتصاديًا من مبيعات للسوق الأمريكية، وستتم معايرتها بعناية لفرض تكاليف على روسيا، مع تقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين".ووفقًا لواشنطن، على مدى بضعة أشهر، انخفضت الصادرات الأميركية إلى روسيا بنسبة 97 في المئة تقريبًا ، في حين أن واردات روسيا من السلع من جميع أنحاء العالم قد تنخفض بنسبة 40 في المئة.حسب البيت الأبيض، ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بدورها باستهداف الشركات التي تدعم روسيا من خلال "إضافة العديد من الشركات حول العالم إلى قائمة الكيانات المحظورة، والتي ستمنع هذه الشركات من شراء سلع وتقنيات أمريكية الصنع، مثل أشباه الموصلات".
https://arabic.sputniknews.com/20210322/وزارة-الصناعة-العقوبات-الأميركية-الجديدة-ضد-روسيا-تحفز-إحلال-الواردات-1048427125.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: بايدن يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية
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قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن زيادة الرسوم الجمركية على 570 مجموعة من السلع الروسية بقيمة 2.3 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إدارة الرئيس في بيان "أعلن الرئيس بايدن أيضًا أنه، وفقًا لإلغاء الكونغرس للوضع التجاري لروسيا في الولايات المتحدة، ستطبق الولايات المتحدة معدل تعريفة أعلى على أكثر من 570 مجموعة من المنتجات الروسية بقيمة 2.3 مليار دولار تقريبًا".
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات ستحد من قدرة روسيا على "الاستفادة اقتصاديًا من مبيعات للسوق الأمريكية، وستتم معايرتها بعناية لفرض تكاليف على روسيا، مع تقليل التكاليف على المستهلكين الأمريكيين".
ووفقًا لواشنطن، على مدى بضعة أشهر، انخفضت الصادرات الأميركية إلى روسيا بنسبة 97 في المئة تقريبًا ، في حين أن واردات روسيا من السلع من جميع أنحاء العالم قد تنخفض بنسبة 40 في المئة.
حسب البيت الأبيض، ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بدورها باستهداف الشركات التي تدعم روسيا من خلال "إضافة العديد من الشركات حول العالم إلى قائمة الكيانات المحظورة، والتي ستمنع هذه الشركات من شراء سلع وتقنيات أمريكية الصنع، مثل أشباه الموصلات".