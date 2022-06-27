https://arabic.sputniknews.com/20220627/البيت-الأبيض-لا-يوجد-اتفاق-في-مجموعة-الـ-7-بشأن-تحديد-أسعار-النفط-الروسي-1064298758.html
البيت الأبيض: لا يوجد اتفاق في مجموعة الـ 7 بشأن تحديد أسعار النفط الروسي
البيت الأبيض: لا يوجد اتفاق في مجموعة الـ 7 بشأن تحديد أسعار النفط الروسي
أوضح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، عدم وجود اتفاقيات نهائية لمجموعة 7 بشأن تحديد أسعار شراء النفط الروسي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:06+0000
2022-06-27T13:06+0000
2022-06-27T13:06+0000
اقتصاد
روسيا
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وتابع: "كان العامل الأكبر هنا هو أن هذه ليست طريقة مجربة، هذا مفهوم جديد لحل مشكلة جديدة، ما الذي يمكن عمله بفعالية مع بلد يبيع ملايين البراميل من النفط يوميا".أوضح سوليفان أن المبادرة لم تتسبب في خلافات غير قابلة للحل، وأعرب عن ثقته في أنه يمكن الانتهاء من هذه المشكلة "بسرعة نسبيا."وختم: "أستطيع أن أؤكد أننا في الحقيقة بصدد الانتهاء من صفقة تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة، كما قال بايدن لزيلينسكي، فإننا نعتزم تقديم حزمة مساعدات تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة متوسطة وبعيدة المدى للأوكرانيين، إلى جانب بعض العناصر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك ذخيرة للمدفعية وبطارية المضادة لأنظمة الرادار".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/قادة-مجموعة-الدول-السبع-يجتمعون-في-بافاريا-الألمانية-1064286212.html
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اقتصاد, روسيا
البيت الأبيض: لا يوجد اتفاق في مجموعة الـ 7 بشأن تحديد أسعار النفط الروسي
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أوضح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، عدم وجود اتفاقيات نهائية لمجموعة 7 بشأن تحديد أسعار شراء النفط الروسي.
وتابع: "كان العامل الأكبر هنا هو أن هذه ليست طريقة مجربة، هذا مفهوم جديد لحل مشكلة جديدة، ما الذي يمكن عمله بفعالية مع بلد يبيع ملايين البراميل من النفط يوميا".
أوضح سوليفان أن المبادرة لم تتسبب في خلافات غير قابلة للحل، وأعرب عن ثقته في أنه يمكن الانتهاء من هذه المشكلة "بسرعة نسبيا."
وختم: "أستطيع أن أؤكد أننا في الحقيقة بصدد الانتهاء من صفقة تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة، كما قال بايدن لزيلينسكي، فإننا نعتزم تقديم حزمة مساعدات تتضمن قدرات دفاع جوي متقدمة متوسطة وبعيدة المدى للأوكرانيين، إلى جانب بعض العناصر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك ذخيرة للمدفعية وبطارية المضادة لأنظمة الرادار".