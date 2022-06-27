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التبادل التجاري بين روسيا ودول "بريكس" يحقق رقما قياسيا في 2021
التبادل التجاري بين روسيا ودول "بريكس" يحقق رقما قياسيا في 2021
أعلن نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتيف، أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع دول مجموعة "بريكس"، ارتفع خلال عام... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T13:40+0000
2022-06-27T13:40+0000
العالم
روسيا
بريكس
تبادل تجاري
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موسكو – سبوتنيك. وقال كوندراتيف، خلال لقاء صحفي مع وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، حول نتائج القمة الرابعة عشرة لمجموعة "بريكس": "ارتفع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية مع شركائنا في بريكس بنسبة 40%، وبلغ رقما قياسيا؛ حيث وصل إلى 165 مليار دولار. هذان الرقمان مؤشران قياسيان على مدى فترة التعاون".وأضاف: "على الرغم من كل القيود الحالية (العقوبات الغربية)، فإننا نرى ارتفاع حجم تجارة روسيا مع دول بريكس، في الربع الأول من عام 2022، بشكل كبير. وهذه زيادة أخرى بنسبة 38%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، والوصول إلى 45 مليار دولار".جدير بالذكر، أن القمة الرابعة عشرة لمجموعة "بريكس" عقدت عبر الاتصال المرئي، يومي 23 و24 حزيران/يونيو، برئاسة الصين. وناقش زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، قضايا إقامة علاقات شراكة عالمية من أجل التنمية، في العصر الجديد؛ وتوحيد الجهود لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، حتى عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بوتين-عن-بريكس-روسيا-تدعم-مشروع-مبادرة-بكين-بشأن-بناء-الأعمال-على-أساس-الحوار--1064043349.html
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العالم, روسيا, بريكس, تبادل تجاري

التبادل التجاري بين روسيا ودول "بريكس" يحقق رقما قياسيا في 2021

13:40 GMT 27.06.2022
© Sputnikاعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس
اعلام الدول الـ5 المكونة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
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أعلن نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتيف، أن حجم التبادل التجاري لبلاده مع دول مجموعة "بريكس"، ارتفع خلال عام 2021، بنسبة 40%؛ محققا رقما قياسيا بلغ نحو 165 مليار دولار.
موسكو – سبوتنيك. وقال كوندراتيف، خلال لقاء صحفي مع وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا"، حول نتائج القمة الرابعة عشرة لمجموعة "بريكس": "ارتفع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية مع شركائنا في بريكس بنسبة 40%، وبلغ رقما قياسيا؛ حيث وصل إلى 165 مليار دولار. هذان الرقمان مؤشران قياسيان على مدى فترة التعاون".
وأضاف: "على الرغم من كل القيود الحالية (العقوبات الغربية)، فإننا نرى ارتفاع حجم تجارة روسيا مع دول بريكس، في الربع الأول من عام 2022، بشكل كبير. وهذه زيادة أخرى بنسبة 38%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، والوصول إلى 45 مليار دولار".
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جدير بالذكر، أن القمة الرابعة عشرة لمجموعة "بريكس" عقدت عبر الاتصال المرئي، يومي 23 و24 حزيران/يونيو، برئاسة الصين.
وناقش زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، قضايا إقامة علاقات شراكة عالمية من أجل التنمية، في العصر الجديد؛ وتوحيد الجهود لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، حتى عام 2030.
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