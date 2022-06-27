https://arabic.sputniknews.com/20220627/التعاون-الخليجي-يؤكد-دعمه-للجهود-الأممية-الهادفة-لاستقرار-اليمن-1064303142.html

"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه للجهود الأممية الهادفة لاستقرار اليمن

"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه للجهود الأممية الهادفة لاستقرار اليمن

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، إن دول مجلس التعاون تدعم جميع الجهود الأممية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T13:47+0000

2022-06-27T13:47+0000

2022-06-27T13:47+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن أمانة مجلس التعاون بيانا قالت فيه إن تصريحات الحجرف جاءت خلال استقباله للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض.وأضاف بيان المجلس أنه "جرت خلال الاستقبال مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع في اليمن متمثلة بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت أخيرا بمقر الأمانة العامة".قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "تمديد هدنة الشهرين في اليمن، التي منحت الشعب أملا بإمكان عودة الأوضاع إلى طبيعتها، هو الخطوة الأولى على مسار التوصل لاتفاق سلام أوسع نطاقا".وشدد غروندبرغ، في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، على حماية الهدنة، داعياً جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات. وذكر أن "الوضع بحاجة إلى عملية سياسية شاملة ومستدامة"، مشيراً إلى أن الحلول المؤقتة لا تفضي إلى سلام.وختم الدبلوماسي السويدي، بالقول: إن "الهدنة منحت الشعب فترة استراحة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ النزاع، ومن وجهة النظر هذه تمنحنا مجالا ومتنفسا للانخراط في تسوية سياسية".وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل.

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الحرب على اليمن, العالم العربي