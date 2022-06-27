https://arabic.sputniknews.com/20220627/التلفزيون-الأردني-مقتل-4-وإصابة-70-شخصا-جراء-تسرب-غاز-سام-من-صهريج-في-ميناء-العقبة-1064309399.html
التلفزيون الأردني: مقتل 4 وإصابة 70 شخصا جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة
التلفزيون الأردني: مقتل 4 وإصابة 70 شخصا جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة
أعلن التلفزيون الأردني، مساء اليوم الاثنين، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة". 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T15:32+0000
2022-06-27T15:32+0000
2022-06-27T15:58+0000
أخبار الأردن
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من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، افتتح مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
التلفزيون الأردني: مقتل 4 وإصابة 70 شخصا جراء تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة
15:32 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 15:58 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الأردني، مساء اليوم الاثنين، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا
.
وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".
ووفقا لموقع "المملكة
"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.