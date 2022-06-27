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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الجيش-الأردني-يغلق-منطقة-حادث-تسرب-الغاز-في-ميناء-العقبة-ويرسل-4-طائرات-لإجلاء-المصابين-1064315996.html
الجيش الأردني يغلق منطقة حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة ويرسل 4 طائرات لإجلاء المصابين
الجيش الأردني يغلق منطقة حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة ويرسل 4 طائرات لإجلاء المصابين
أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إغلاق منطقة حادث تسرب الغاز من أحد الصهاريج في ميناء العقبة، وإرسال 4 طائرات لإجلاء المصابين جراء الحادث. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T18:04+0000
2022-06-27T18:04+0000
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عمّان- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان، إنه تم إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية.وأضاف البيان أنه "تم تحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين، فضلا عن الدفع بفريق من مجموعة الإسناد الكيماوي للقيام بإجراءات التطهير لموقع الحادث".وأكد البيان تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين، فضلا عن إرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية وتجهيز طواقم طبية مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل المصابين.وأعلن الأمن العام في الأردن، مساء اليوم، عن ارتفاع ضحايا حادث تسرب الغاز من صهريج في مدينة العقبة، إلى 10 قتلى وإصابة 251 آخرين.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وافتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تسرب-الغاز-السام-في-مدينة-العقبة-الأردنية-إلى-10-قتلى-وأكثر-من-250-مصابا-1064312589.html
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الجيش الأردني يغلق منطقة حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة ويرسل 4 طائرات لإجلاء المصابين

18:04 GMT 27.06.2022
© AFP 2022 / -صورة مأخوذة من لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها قناة المملكة الأردنية في 27 يونيو 2022 تظهر لحظة انفجار غاز سام في ميناء العقبة الأردني.
صورة مأخوذة من لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها قناة المملكة الأردنية في 27 يونيو 2022 تظهر لحظة انفجار غاز سام في ميناء العقبة الأردني. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إغلاق منطقة حادث تسرب الغاز من أحد الصهاريج في ميناء العقبة، وإرسال 4 طائرات لإجلاء المصابين جراء الحادث.
عمّان- سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية في بيان، إنه تم إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية.
وأضاف البيان أنه "تم تحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين، فضلا عن الدفع بفريق من مجموعة الإسناد الكيماوي للقيام بإجراءات التطهير لموقع الحادث".
وأكد البيان تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال المصابين، فضلا عن إرسال فرق طبية من الخدمات الطبية الملكية وتجهيز طواقم طبية مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل المصابين.
وأعلن الأمن العام في الأردن، مساء اليوم، عن ارتفاع ضحايا حادث تسرب الغاز من صهريج في مدينة العقبة، إلى 10 قتلى وإصابة 251 آخرين.
الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا "تسرب الغاز السام" في مدينة العقبة الأردنية إلى 10 قتلى وأكثر من 250 مصابا
16:37 GMT
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"، مشيرا إلى أن "هنالك عددا من الإصابات ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وكان التلفزيون الأردني، أعلن في وقت سابق، "مصرع أربعة أشخاص وإصابة 70 آخرين إثر تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وأثناء "الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".
وافتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، مؤخرا، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.
ووفقا لموقع "المملكة"، تم البدء بالعمل على المشروع المشترك بين شركة "البوتاس العربية" وشركة "مناجم الفوسفات الأردنية"، منذ عام 2016 بتكلفة مالية تقدر بـ 145 مليون دينار، والذي من شأنه تطوير آلية العمل المتعلقة بسلاسل الإمداد والتصدير للشركات الأم العاملة في الصناعات التعدينية.
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