عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-متعاون-مع-حزب-الله-يهرب-مخدرات-وأسلحة-عبر-الحدود-1064284199.html
الجيش الإسرائيلي يكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود
الجيش الإسرائيلي يكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللبناني المسؤول عن تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية خلال الأسبوع المنصرم كان يتعاون مع حزب الله اللبناني 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T09:55+0000
2022-06-27T09:55+0000
العالم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
القدس- سبوتنيك. كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين النقاب عن هوية "المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى داخل إسرائيل (حوالي 35 كلم خلال الأسبوع الماضي) ويدعى ليون العلم".وتابع البيان أن "ليون العلم يُقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان والمعروف بنشاطاته العديدة في تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-تعلن-كشف-مسار-نقل-أسلحة-يديره-صهر-قاسم-سليماني-ونجل-مسؤول-في-حزب-الله-من-إيران-إلى-لبنان-1062497564.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود

09:55 GMT 27.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللبناني المسؤول عن تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية خلال الأسبوع المنصرم كان يتعاون مع حزب الله اللبناني
القدس- سبوتنيك. كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين النقاب عن هوية "المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى داخل إسرائيل (حوالي 35 كلم خلال الأسبوع الماضي) ويدعى ليون العلم".
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
إسرائيل تعلن كشف مسار نقل أسلحة يديره صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول في "حزب الله" من إيران إلى لبنان
21 مايو, 09:32 GMT
وأضاف البيان أن "ليون يعتبر من بين أولئك الذين شرعوا أرضهم لحزب الله ويتعاون مع المدعو الحاج خليل حرب المستشار السابق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله والذي يعمل اليوم كمحور رئيسي لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل إسرائيل بتوجيه إيراني".
وتابع البيان أن "ليون العلم يُقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان والمعروف بنشاطاته العديدة في تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала