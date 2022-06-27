https://arabic.sputniknews.com/20220627/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-متعاون-مع-حزب-الله-يهرب-مخدرات-وأسلحة-عبر-الحدود-1064284199.html

الجيش الإسرائيلي يكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود

الجيش الإسرائيلي يكشف عن "متعاون مع حزب الله" يهرب مخدرات وأسلحة عبر الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللبناني المسؤول عن تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية خلال الأسبوع المنصرم كان يتعاون مع حزب الله اللبناني 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T09:55+0000

2022-06-27T09:55+0000

2022-06-27T09:55+0000

العالم

إسرائيل

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القدس- سبوتنيك. كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين النقاب عن هوية "المهرب اللبناني المتورط في محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى داخل إسرائيل (حوالي 35 كلم خلال الأسبوع الماضي) ويدعى ليون العلم".وتابع البيان أن "ليون العلم يُقيم في بلدة رميش في جنوب لبنان والمعروف بنشاطاته العديدة في تهريب المخدرات والأسلحة في المنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220521/إسرائيل-تعلن-كشف-مسار-نقل-أسلحة-يديره-صهر-قاسم-سليماني-ونجل-مسؤول-في-حزب-الله-من-إيران-إلى-لبنان-1062497564.html

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