https://arabic.sputniknews.com/20220627/الجيش-العراقي-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-بعثة-حلف-الناتو--1064273152.html
الجيش العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع بعثة حلف الناتو
الجيش العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع بعثة حلف الناتو
وقع الجيش العراقي مع بعثة حلف الناتو في العراق مذكرة التفاهم المشترك الخاصة بتطوير قدرات الجيش في الجانبين التدريبي والتسليحي. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T08:03+0000
2022-06-27T08:03+0000
2022-06-27T08:03+0000
العالم العربي
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وذكر بيان وزارة الدفاع: "من أجل دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على جميع الأصعدة، شهدت رئاسة أركان الجيش حدثاً مهماً وعلامة مضيئة في تاريخ الجيش العراقي ألا وهو توقيع مذكرة التفاهم المشتركة مساء الأحد مع حلف الناتو والخاصة بنظام الترميز(NCS) من قبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. إينوتشي"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية.وأضاف: "تعمل هذه المذكرة (متوسطة المدى) على ديمومة التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لرفد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش والاستعداد القتالي في جميع المستويات".ولفتت الدفاع إلى أن هذا "الحدث لم يأت بصورة آنية بل سبقته مراحل ليست بقصيرة وإنما امتدت لسنة تخللتها اجتماعات ولقاءات مستمرة وسط جهود ومتابعة رئيس أركان الجيش وفريقه المختص الذين قدموا كل الدعم للدوائر المعنية في إنجاح الاتفاق مع حلف الناتو، والتي حظيت باهتمام من أعلى المستويات ومناقشتها بمستشارية الأمن القومي، حيث حصلت الموافقة عليها وعرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة وحصلت على موافقته وتخويل الجهات المعنية بالتوقيع"، بحسب الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الجيش-الأمريكي-ينقل-أسلحة-إلى-سوريا-ومسلحوه-يحفرون-نفقا-طوله-12-كم-مع-العراق-1063935397.html
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العالم العربي
الجيش العراقي يوقع مذكرة تفاهم مع بعثة حلف الناتو
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وقع الجيش العراقي مع بعثة حلف الناتو في العراق مذكرة التفاهم المشترك الخاصة بتطوير قدرات الجيش في الجانبين التدريبي والتسليحي.
وذكر بيان وزارة الدفاع: "من أجل دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على جميع الأصعدة، شهدت رئاسة أركان الجيش حدثاً مهماً وعلامة مضيئة في تاريخ الجيش العراقي ألا وهو توقيع مذكرة التفاهم المشتركة مساء الأحد مع حلف الناتو والخاصة بنظام الترميز(NCS) من قبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. إينوتشي"، بحسب ما ذكرت وكالة "الفرات نيوز" العراقية
.
وأضاف: "تعمل هذه المذكرة (متوسطة المدى) على ديمومة التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لرفد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش والاستعداد القتالي في جميع المستويات".
ولفتت الدفاع إلى أن هذا "الحدث لم يأت بصورة آنية بل سبقته مراحل ليست بقصيرة وإنما امتدت لسنة تخللتها اجتماعات ولقاءات مستمرة وسط جهود ومتابعة رئيس أركان الجيش وفريقه المختص الذين قدموا كل الدعم للدوائر المعنية في إنجاح الاتفاق مع حلف الناتو، والتي حظيت باهتمام من أعلى المستويات ومناقشتها بمستشارية الأمن القومي، حيث حصلت الموافقة عليها وعرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة وحصلت على موافقته وتخويل الجهات المعنية بالتوقيع"، بحسب الوكالة.